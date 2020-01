Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano ad appassionare i telespettatori di Rai 3 con nuovi, insospettabili, colpi di scena. Anche gli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio non faranno eccezione e si focalizzeranno sulle complesse vicende sentimentali che coinvolgono Serena e Filippo. Dopo aver scoperto il tradimento del marito, la Cirillo affronterà infatti un periodo di profondo malessere che la spingerà a prendere una decisione del tutto inaspettata. Stressata da un inaspettato problema nel suo Bed & Breakfast, la donna riceverà l'aiuto del giovane Sartori che si prodigherà per recuperare il rapporto con la moglie. I propositi dell'uomo, tuttavia, non sortiranno l'effetto desiderato in quanto Serena deciderà di prendersi un periodo di pausa da tutto e tutti e partirà con la figlia Irene.

Una scelta che getterà nel panico Filippo, sempre più convinto di aver perso definitivamente la sua famiglia.

Fabrizio discute con lo zio Sebastiano

Sebbene gran parte della trama dei prossimi episodi di Un posto al sole si concentrerà sul rapporto tra Filippo e Serena, nuovi interessanti risvolti riguarderanno anche la coppia formata da Marina e Fabrizio. Nonostante la donna si lascerà convincere dalla proposta del compagno, la guerra tra Fabrizio e suo zio Sebastiano sarà più aperta che mai. A preoccupare la Giordano non ci saranno tuttavia solo i problemi sentimentali.

L'imprenditrice dovrà fare i conti anche con la delicata crisi economica che stanno attraversando i cantieri. In attesa di una risposta da Valerio, in merito all'acquisto delle quote della sua attività, Marina si dimostrerà parecchio in ansia. Come se non bastasse, un duro scontro tra Fabrizio e Sebastiano potrebbe riservare alla coppia dei problemi del tutto inaspettati.

Spoiler Upas: Franco ed Angela in forte disaccordo

L'altra storyline che verrà affrontata negli episodi di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 gennaio riguarderà il rapporto tra Franco e Angela. La coppia attraverserà un momento di forte tensione quando i problemi scolastici della figlia non accenneranno a placarsi. La situazione giungerà ad un punto di svolta quando Bianca si rifiuterà, addirittura, di recarsi a scuola. In disaccordo sulle decisioni da prendere, i coniugi Boschi discuteranno parecchio ma alla fine la donna valuterà la possibilità di assumere un insegnante privato per la figlia in modo da far recuperare alla bambina la giusta sicurezza.

Infine, novità in vista anche per Giulia Poggi. La donna, dopo una lunga relazione virtuale con Marcello, riceverà finalmente un invito da parte dell'uomo. Impegnata nei preparativi per l'appuntamento, la madre di Angela riceverà tuttavia una notizia inaspettata che potrebbe far saltare l'incontro.