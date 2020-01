Adriana Volpe e Rita Rusic sono state protagoniste di un battibecco a distanza, a causa delle nomination pubbliche avvenute durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 4. A quanto pare l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, non ha gradito di essere stata nominata dalla sua coinquilina.

Tutto è cominciato la scorso venerdì. Il conduttore del reality-show di Canale 5, ha chiesto a tutte le donne di andare nella stanza led per fare le nomination guardandosi negli occhi. Quando è arrivato il turno di Adriana Volpe, l’ex conduttrice Rai ha fatto il nome della Rusic.

La Volpe ha riferito di non avere nulla contro la sua coinquilina, ma di averla nominata solamente perché è l’unica che non ha raccontato nulla sulla sua vita privata. D’altro canto la destinataria della nomination, ha replicato: “Non ti ho raccontato nulla, perché non me lo hai chiesto”.

La spiegazione non avrebbe affatto convinto che la diretta interessata, tanto che ha mostrato il suo disappunto.

È guerra tra Rita Rusic e Adriana Volpe

Questa settimana Rita Rusic è andata nella suite insieme a Michele Cocuzza.

La famosa attrice parlando con il giornalista, è tornata ad esprimere la sua opinione in merito alla nomination subita ai suoi danni. La Rusic senza mezza termini ha detto di Adriana Volpe: “Mi meraviglio di lei, ridicola”.

D’altro canto in confessionale è stata protagonista di uno sfogo anche Adriana Volpe, subito dopo la sesta puntata del GF. La gieffina ha esordito seccata: “Ho toccato il colosso, l'intoccabile Rita Rusic”.

Poco dopo l’ex conduttrice Rai, parlando con altre concorrenti del reality-show ha precisato che all’interno della Casa di Cinecittà sono tutti potenziali rivali, visto che solamente uno di loro vincerà. Infine, Adriana Volpe si è detta convinta che Rita Rusic da ora in poi porterà avanti una battaglia contro di lei: “Preparerà una sottile vendetta”.

Valeria Marini entrerà di nuovo nella Casa del GF

Stando alle anticipazioni della settimana puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda lunedì 27 gennaio, Valeria Marini entrerà per la seconda volta nella Casa più spiata d’Italia. La primadonna del Bagaglino avrà modo di replicare ai commenti poco carini di Antonio Zequila e Antonella Elia sul suo aspetto fisico. Per chi non avesse seguito la vicenda, i due gieffini al termine del confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini, hanno definito un mostro la showgirl. Siamo certi che l’ingresso di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip 4 non passerà di certo inosservato.

Intanto, questa sera si conoscerà anche il futuro di Barbara Alberti al reality-show. Quest’ultima, momentaneamente, ha abbandonato il programma per effettuare degli esami clinici.