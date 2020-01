Continuano ad appassionare i telespettatori di Rai 1 le travolgenti avventure ambientate nel magazzino più grande e famoso del capoluogo lombardo. Le anticipazioni sulla fortunata soap opera italiana Il Paradiso delle signore, relative a ciò che succederà nell’episodio del 5 febbraio 2020, annunciano che la collezionista Agnese Amato (Antonella Attili) e il capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si accorgeranno che tra di loro c’è una forte sintonia. Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece pur essendo sempre più influenzata da Achille Ravasi (Roberto Alpi) affronterà Umberto (Roberto Farnesi) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

L’astuta contessa non vedrà l’ora di avere un confronto faccia a faccia con il cognato e il nipote, quando verrà a conoscenza del progetto appena pianificato dai due.

Luciano invita il Ferraris a cena, Marcello e Salvatore delusi

Nel corso della settantottesima puntata che occuperà la fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai, di mercoledì 5 febbraio 2020, Luciano inviterà Armando a cena in occasione della messa in onda del tanto atteso Festival di Sanremo. Intanto Marcello e Salvatore rimarranno parecchio delusi: pur avendo dato la possibilità ai loro clienti di poter seguire in diretta la manifestazione canora in Caffetteria, la proposta si rivelerà un flop.

A risollevare l’umore dei due soci ci penserà Vittorio, che a gran sorpresa vorrà fare una proposta imprenditoriale al cognato e al giovane Barbieri. Il marito di Marta avrà intenzione di collaborare con il fratello di Angela e il fidanzato di Gabriella, per sponsorizzare nuovamente il Paradiso. Nello specifico il direttore Conti deciderà di offrire una promozione a tutti coloro che sono soliti fare degli acquisti nel suo lussuoso negozio di moda milanese, per poi dirottarli al bar di Salvatore e Marcello.

Armando e Agnese molto vicini

Successivamente Adelaide, dopo aver capito che suo nipote Riccardo è deciso ad aiutare il padre Umberto, avrà intenzione di affrontare entrambi. In particolare il giovane rampollo dei Guarnieri vorrà dare una mano al genitore con cui non è mai andato d’accordo, proponendogli un grosso investimento nei giacimenti di gas nell’Adriatico. Per concludere, le anticipazioni del Paradiso delle signore raccontano che Armando accetterà di cenare in compagnia dei coniugi Cattaneo, senza sapere che sarà presente anche Agnese.

Al termine della piacevole serata trascorsa, il capo magazziniere Ferraris e la signora Amato quando resteranno da soli faranno fatica a nascondere il loro immenso stupore, per essersi accorti di essere abbastanza complici.