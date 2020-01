Lunedì 3 febbraio andrà in onda su Rai1 la quarta e ultima puntata de La guerra è finita, la miniserie diretta da Michele Soavi e interpretata da Michele Riondino e Isabella Ragonese. La fiction si avvia alla conclusione dopo aver registrato ottimi ascolti e aver ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico. Nell'ultimo appuntamento con La guerra è finita, i personaggi si troveranno a dover voltare pagina. Arriverà per tutti il momento delle decisioni, dopo aver preso consapevolezza del dolore patito e aver cercato un modo per ricostruire un paese segnato dagli orrori della guerra.

Ritrovare la dignità calpestata e l'umanità spenta nei lager non è stato facile, ma si dovrà guardare avanti. In particolare, le anticipazioni rivelano che Davide farà chiarezza sui sentimenti che prova per Giulia mentre si troverà a prendere una decisione importante per il bene di Miriam.

Anticipazioni La guerra è finita, 3 febbraio: cosa accadrà nella quarta e ultima puntata

La miniserie La guerra è finita sta per concludersi. La quarta e ultima puntata verrà trasmessa su Rai1 il 3 febbraio alle 21:25.

Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, la trama della fiction arriverà ad un punto decisivo per Davide, Giulia e tutti gli altri, compresi i ragazzi della tenuta Terenzi. L'ex ingegnere scoprirà la verità sul passato di Mattia che nel frattempo ha instaurato un forte legame con Miriam. Sapere la vera identità del giovane lo porterà a dover decidere, mettendo al primo posto il bene della ragazza.

Intanto, l'uomo farà chiarezza nel suo cuore ammettendo a se stesso ciò che prova per Giulia. Davide capirà di non poter fare a meno della donna e le chiederà scusa. Ciò basterà per cancellare i dubbi di Giulia e tornare a credere nell'uomo? Nel frattempo il futuro della tenuta arriverà ad una svolta importante per il destino dei ragazzi. Le vicende dei personaggi si avvieranno alla conclusione proprio quando nell'Italia ormai libera dall'oppressione fascista arriverà il momento delle elezioni.

Anche l'ultima puntata de La guerra è finita sarà disponibile in streaming su RaiPlay

La guerra è finita, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, è una miniserie in quattro puntate che giungerà alla conclusione lunedì 3 febbraio con il quarto e ultimo appuntamento. Anche la puntata finale, oltre che su Rai1, potrà essere seguita in diretta streaming su RaiPlay. Dopo la messa in onda la puntata sarà pubblicata sempre sul sito ufficiale, dove i telespettatori potranno rivederla o recuperarla in streaming nel caso in cui l'abbiano persa. Nella sezione dedicata alla serie gli utenti potranno visionare anche le puntate precedenti.