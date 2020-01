Barbara Alberti in questo momento è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip 4. L’intellettuale momentaneamente ha abbandonato il reality-show di Canale 5, a causa di alcuni accertamenti clinici. Attraverso uno sfogo la gieffina ha commentato in modo negativo l'operato degli autori e di Alfonso Signorini. Secondo la Alberti, le pillole del GF denigrerebbero il comportamento della donna all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Nel frattempo ricordiamo, che la concorrente umbra questa settimana era finita in nomination al fianco di Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese.

Considerato il futuro incerto della Alberti, gli autori hanno sospeso il televoto; tutti coloro che già avevano espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Lo sfogo di Barbara Alberti: ‘Preferisco lasciare adesso’

La settimana appena trascorsa per Barbara Alberti non è stata affatto facile. La concorrente del Grande Fratello Vip 4, aveva mostrato un certo malessere contro le scelte delle produzione. Per questo motivo la scrittrice è stata protagonista di un duro sfogo contro gli autori e contro Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda la produzione, la donna è sbottata a causa delle clip montate per le pillole del reality-show: “Io me ne vado. Hanno solo trasmesso cose ignobili di me”. L'intellettuale umbra ha confessato di avere una situazione delicata nella vita reale, per questo non vorrebbe perdere l'affetto del suo pubblico: “Preferisco lasciare adesso”. Sul conduttore del GF invece, la Alberti ha lanciato un'accusa ben precisa: “Non sono matta, Signorini che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta”.

La donna sarebbe convinta che il direttore di Chi, la denigrerebbe anche lontano dai riflettori.

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto, Barbara Alberti prima di lasciare la Casa di Cinecittà ha spiegato ai suoi coinquilini, che il suo è diverso da quello sottoscritto dagli altri concorrenti: “Se lascio non perdo tutto, le puntate che ho fatto mi verrano pagate.”

Il popolo dei social si divide su Barbara Alberti

Barbara Alberti appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4, era la concorrente più amata del reality-show di Canale 5.

Purtroppo però settimana dopo settimana alcuni telespettatori hanno cominciato a criticare l'intellettuale, a causa del suo modo di esprimersi al limite del "politicamente corretto".

Comunque nel servizio di #Verissimo sulle offese a #ValeriaMarini si sente chiaramente #BarbaraAlberti che le da della prostituta, ma nessuno dice nulla #GFVIP... anzi nel video che avete mostrato venerdì in anteprima avete tagliato questo pezzo — Leonardo Anselmo (@Ans97Leo) 26 gennaio 2020

A finire nel mirino sono state le parole pronunciate su Pasquale Laricchia e alcuni frasi su Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Ma non è finita qui, alcuni utenti non hanno apprezzato i commenti al vetriolo della Alberti su Paola Caruso, dopo il confronto all'interno della Casa con Ivan Gonzalez.

Un giudizio piuttosto negativo su Barbara Alberti nei giorni scorsi è arrivato anche da Francesca Cipriani: "E' un'esaltata, non sa quello che dice".