I concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip 4 hanno ricevuto da parte degli autori del reality di Canale 5 il primo richiamo ufficiale. Tramite un comunicato gli inquilini sono stati messi al corrente di aver violato le regole del gioco, di conseguenza hanno ricevuto una punizione tutti i gieffini. In realtà non è accaduto nulla di grave: nel pomeriggio di martedì 22 gennaio, Adriana Volpe, Carlotta Maggiorana e Patrick Pugliese non hanno rispettato il Freeze.

Ieri pomeriggio una voce femminile ha richiamato l'attenzione di tutti i concorrenti presenti nella Casa più spiata d'Italia.

Nello specifico tre concorrenti hanno commesso un errore, che sembra essere fondamentale per la riuscita del gioco. Come è ormai noto il Freeze può arrivare da un momento all'altro senza alcun preavviso, ma questa volta Carlotta, Adriana e Patrick si sono fatti trovare impreparati.

Il comunicato del GF ai concorrenti

"Richiamo ufficiale: Vip, il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze, le regole le conoscete bene, bisogna restare assolutamente immobili e non parlare": sulla base di queste parole Carlotta, Adriana e Patrick ma anche altri inquilini non hanno adottato un comportamento consono per quella situazione.

Per questo è stata inflitta una punizione a tutti i gieffini: "Come conseguenza, dalla spesa della prossima settimana verranno decurtati 60 euro".

La comunicazione ricevuta dai concorrenti del GF Vip ha lasciato perplessi alcuni inquilini della Casa. In particolare Michele Cucuzza ha fatto sapere che un ammanco di 60 euro potrebbe risultare un vero e proprio problema visto che i concorrenti in gioco sono ancora numerosi.

La reazione dei vip

Nel frattempo Carlotta Maggiorana, Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese hanno fornito la propria versione dei fatti in merito all'accaduto. L'ex Miss Italia, che è reduce di una sopresa ricevuta dal marito, è convinta di non avere sbagliato durante il Freeze. Inoltre, la Maggiorana ha precisato di essere restata in silenzio e immobile. Al contrario Adriana è apparsa piuttosto dispiaciuta per la vicenda, tanto che ha rivolto immediatamente le sue scuse a tutti i coinquilini della Casa.

Patrick che è l'unico reduce proveniente dal tugirio, ha cercato di rasserenare gli animi: "Ragazzi è normale, purtroppo è un gioco".

Per quanto riguarda gli altri concorrenti del reality-show, Clizia Incorvaia sebbene non abbia violato alcuna regola, è sembrata serena di fronte al provvedimento ricevuto. Pago invece, ha fatto notare che il primo richiamo da parte della produzione può essere uno stimolo per non commettere più errori in futuro.