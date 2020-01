Ieri 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di C'è Posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che, in questa nuova stagione, festeggia i 20 anni dalla prima messa in onda. Debutto da record per il programma che, da quanto si apprende, ha vinto la sfida Auditel della prima serata del sabato, tenendo incollati quasi 6 milioni di telespettatori, battendo di gran lunga la concorrenza delle altre e reti. Il pubblico è rimasto coinvolto dalle varie storie, in particolare da quella di mamma Rosa che, grazie all'aiuto del super ospite Johnny Depp, ha potuto fare una sorpresa ai figli.

La puntata con Johnny Depp vista da quasi 6 milioni di telespettatori

La nuova stagione di C'è posta per te non poteva iniziare in modo migliore, visti anche gli ospiti d'eccezione, intervenuti nel salotto di Maria De Filippi. Il primo e tanto atteso ingresso, è stato quello dell'attore americano Johnny Depp, volto amatissimo per le sue celebri interpretazioni in pellicole diventate cult, come 'Il pirata dei Caraibi' ed 'Edward mani di forbice', tanto per citarne alcune. La star di Hollywood, ha fatto una sorpresa ai figli di Rosa i quali, anche grazie alla produzione del programma, hanno ricevuto una borsa di studio per realizzare i loro sogni.

Dai dati diffusi in mattinata, la serata su Canale 5 è stata vista da quasi 6 milioni di spettatori. Un vero e proprio record di ascolti per la De Filippi, che si riconferma regina degli ascolti della rete ammiraglia di Mediaset.

Partenza record per Maria De Filippi con il 30,2% di share

I telespettatori, sin da subito, si sono appassionati non solo alla storia di Rosa, ma anche alle altre vicende, raccontate in studio dalla conduttrice, come quella di Diletta e del figlio Gabriele il quale, dopo tante reticenze, si è convinto a dare una possibilità alla mamma aprendo la busta. Grande emozione anche per la sorpresa fatta da Luca Argentero e Cristina Marino alla giovane Camilla, chiamata in studio dal padre, che le ha voluto testimoniare tutto Il suo amore, dopo la scomparsa della mamma. Il pubblico da casa ha premiato il programma che, stando ai dati Auditel, ha tenuto incollati al televisore, una media di 5.930.000 spettatori, per uno share del 30,2%.

Un vero e proprio boom di ascolti per la prima puntata di C'è posta per te, che si conferma ancora una volta, il programma più visto della prima serata del sabato. In attesa di scoprire chi saranno gli ospiti del secondo appuntamento di sabato 18 gennaio, si ricorda che, su Mediaset Play e su Witty tv, è possibile rivedere tutto quanto accaduto nella prima puntata, oltre a diverse curiosità sui protagonisti.