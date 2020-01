Nuovi ed emozionati episodi di Una vita terranno compagnia ai numerosissimi fan anche nella settimana che va dal 12 al 17 gennaio prossimi, dove le puntate saranno incentrate sulla guarigione di Celia e Felipe, scampati al terribile virus influenzale grazie all'aiuto di padre Telmo Martinez. Il sacerdote infatti si è prestato ad aiutare i coniugi Alvarez Hermozo, violando la quarantena allo scopo di somministrare loro le cure prescritte dal Dottor Quilles. Finalmente, il medicinale avrà gli effetti sperati e tutti i vicini di Acacias, compresa Lucia, potranno tirare un sospiro di sollievo.

Grata per le premure di Telmo, la Alvarado si riavvicinerà al parroco, destando l'ira di Samuel, il quale vedrà ancora una volta sfumare l'opportunità di mettere le mani sulla cospicua eredità di Lucia.

Anticipazioni Una Vita al 17 gennaio: Celia e Felipe fuori pericolo grazie a padre Telmo

Nelle nuove puntate puntate della soap ambientata ad Acacias 38, giungeranno finalmente buone notizie in merito ai coniugi Alvarez Hermozo. Celia e Felipe infatti, dopo giorni di apprensione in cui non avevano dato segni di vita, sembreranno essere in via di guarigione e il tutto sarà dovuto al medicinale che padre Telmo ha somministrato loro.

La notizia della loro ripresa farà ben presto il giro del quartiere e tutti i vicini si rallegreranno per la lieta notizia. In particolare, Lucia tirerà un sospiro di sollievo e sarà grata a Telmo per quanto fatto. La Alvarado quindi potrà tornare nell'appartamento e riabbracciare i cugini. Intanto Lolita sarà alle prese con Ceferino, il quale continuerà a sostenere di essere il suo promesso sposo. La domestica chiederà aiuto a Trini per risolvere la situazione, mentre Antonito sarà sempre più deluso dal comportamento della sua fidanzata.

Telmo e Lucia sempre più vicini e complici

La Alvarado e padre Telmo si riavvicineranno sempre di più e tra loro la complicità sarà sempre più evidente. Tutto ciò, come prevedibile, scatenerà la gelosia di Samuel, il quale avrà il timore che il loro riavvicinamento possa pregiudicare il suo piano di mettere le mani sull'eredità dei Marchesi di Valmez.

L'Alday sarà sotto pressione, dato che Batan sembrerà non essere più disposto ad aspettare il suo denaro. Per tale motivo Samuel mediterà di chiedere per la seconda volta la mano di Lucia e, nel frattempo, nel tentativo di allontanarla dal Martinez, le proporrà di continuare il suo lavoro di restauratrice nello studio di casa Alday.

Intrighi e colpi di scena continueranno a tenere desta l'attenzione dei fan di Una vita, che potranno seguire le vicende dei protagonisti di Acacias, tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14:10.