Il 3 e 4 gennaio scorsi si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate del trono over, dove non sono mancati i colpi di scena. In questa puntata si sono registrate le sfilate sia delle donne che degli uomini. Non è mancato lo sfogo di Gemma, dopo la chiusura della conoscenza con Juan e infine Gianni smaschera Armando, il quale è costretto ad abbandonare il programma.

Gemma frequenta un altro uomo

Dopo l'addio a Juan Luis Ciano, Gemma inizia la conoscenza con un nuovo cavaliere, il suo nome è Marcello.

La conoscenza tra i due non sembra però essere iniziata nei migliori dei modi, infatti, a quanto pare, Marcello ha iniziato la conoscenza anche con altre due donne del parterre femminile, tra queste anche Anna Tedesco, rivale in amore da sempre per Gemma. La dama torinese ha scoperto questa rivelazione proprio nel corso della puntata, ammettendo di essere delusa e che sperava che Marcello concedesse l'esclusiva a Gemma. D'altro canto l'uomo ammette, sempre secondo quanto riportato da il vicolo delle news, che in esterna ha dato un bacio a stampo ad Anna.

Questo episodio ha accentuato la rivalità tra le due donne e ad alimentare tutto vi è stata anche Tina, la quale ha provocato la dama piemontese, affermando che Gemma ha già dimenticato Juan, in poco tempo.

Armando non presente in studio

Nella puntata registrata il 3 gennaio arriva un segnalazione riguardo Armando Incarnato. Secondo quanto emerso, l'uomo pare stia frequentando una donna fuori dal programma. Questa voce girava già da parecchio ma proprio nella registrazione del 3 gennaio, sono arrivate in studio le prove che incastravano Armando. La reazione di Gianni è stata quella di andare su tutte le furie, sempre secondo quanto riportato da il vicolo delle news, pare che l'opinionista prima lo abbia attaccato duramente, poi avrebbe invitato l’uomo a lasciare definitivamente la trasmissione, in quanto andava contro alle regole del programma.

Nella registrazione del 4/01 il cavaliere napoletano non era presente in studio. Ciò porta a pensare che l'uomo abbia definitivamente abbandonato la trasmissione.

Sfilata in studio

Durante la registrazione del 4 gennaio, in studio si è svolta anche una sfilata. I temi della sfilata erano ''Bella da far perdere la testa'', per le donne, mentre per gli uomini il tema era ''L'uomo che non deve chiedere mai.'' Per le donne la prima a sfilare è stata Pamela, con un abito blu a sirena, poi si passa a Gemma, con addosso un abito rosso. Poi Veronica, con un vestito verde scuro. Si passa poi a Barbara De Santi, Anna Tedesco e Roberta di Padua. Durante la sfilata invece di Valentina, in studio si accende una polemica, in quanto la criticano duramente per non avere delle belle gambe e la donna scoppia in lacrime.

Dopo le donne è arrivato il momento degli uomini. Sfila per primo Jean Pierre in smoking, poi è il turno di Mattia, in completo blu e sneakers, poi si passa a Marcello, con pantaloni scozzesi, si passa poi a Massimiliano, il quale imita Richard Gere nel film ''Ufficiale e Gentiluomo'', scendendo dal palco prendendo in braccio Aurora e baciandola. Gemma si commuove per questo remake di film, tanto da sentirsi quasi male, allora interviene Massimiliano, che prende la dama torinese in braccio e le fa fare la sfilata con lui.

Si passa poi ad Erik, vestito da operaio, con jeans attillati e camicia arrotolata.

Sfila anche Enzo Capo, vestito da James Bond e anche Marco ha emulato Bond. A vincere la sfilata sono stati Pamela e Massimiliano