Dopo le feste natalizie la soap opera spagnola diretta da Aurora Guerra è pronta per tornare e regalare colpi di scena agli affezionati telespettatori che seguono con grande apprensione e fermento le vite degli abitanti di Acacias 38.

Una vita torna su canale 5 a partire da martedì 7 gennaio alle 14:10 con le nuove puntate. Negli ultimi episodi il pubblico stava vivendo la brutta malattia di Celia che ha anche chiesto a Padre Telmo di potersi confessare perché sentiva di non aver più molto tempo da vivere.

La gravidanza di Trini, intanto, procede bene nonostante la forte preoccupazione per la salute dell'amica, Lolita (la promessa sposa di Antonito) deve fare i conti con un misterioso uomo arrivato dal suo paese natale Cabrahigo e Servante riceve strani telegrammi da Cuba da parte di sua moglie Patiencia.

Le puntate della settimana: da martedì 7 a venerdì 10

La settimana dell'Epifania inizia con Padre Telmo che convoca lo strozzino Batan per fargli ammettere di intrattenere ancora rapporti con Samuel con lo scopo di arrivare all'eredità di Lucia: il sacerdote, infatti, teme che l'interesse del giovane per la ragazza sia mirato solo ai suoi soldi.

Nel frattempo Lucia è sempre più convinta di voler entrare in casa della cugina Celia e del marito Felipe, entrambi molto malati, per poterli curare: padre Telmo, però, per non far correre rischi alla ragazza, prenderà in mano la situazione entrando al suo posto.

Il proprietario della Deliciosa Inigo decide di assistere a un incontro di pugilato e di darsi alle scommesse, puntando sul pugile vincente. La sorella Flora, che ha capito tutto, comunica le sue paure a Leonor (la fidanzata di Inigo) che ha già vissuto la brutta esperienza della dipendenza dal gioco con suo papà, il defunto Maximiliano.

Dalla casa dei malati Alvarez-Hermoso non si sente più alcun tipo di rumore e tutto fa pensare al peggio così Telmo decide di entrare per somministrare una cura sperimentale mentre Lucia pensa di avvertire il figlio adottivo della coppia, Tano.

Dopo l'intervento di Telmo i due coniugi cominciano a stare meglio e tutti i vicini di Acacias gioiscono per la bella notizia. L'armonia ritrovata nel quartiere porta anche Lucia ed il sacerdote (segretamente innamorato di lei) ad avvicinarsi e questo scatena la gelosia di Samuel. Inigo, intanto, è sempre più felice per le vincite provenienti dalle scommesse ed il rapporto con Leonor ne risente.

Anche la relazione tra Antonito e Lolita si sta rompendo a causa della volontà della ragazza di sposare un uomo venuto da Cabrahigo in nome di un'antica promessa e per non tradire le tradizioni. Quello che era il suo promesso sposo (Antonito) è, ovviamente, scosso e turbato e pensa di partire per l'America per dimenticare la sofferenza d'amore.

Servante, intanto, riceve un telegramma scioccante: sua moglie Patiencia, partita per Cuba per accudire la sorella, gli comunica di essersi innamorata di un uomo più giovane e di aver, quindi, tradito suo marito.

Il portinaio vorrebbe partire per Cuba anche se la moglie lo sprona a non farlo ed anche le domestiche decidono di chiedere aiuto a Ramon per convincere Servante a rimanere in Spagna.