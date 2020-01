Sale a quota 18 il numero di concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4: a meno di una settimana dal debutto in tv, gli autori del reality hanno reso pubbliche le identità di quasi tutti i personaggi famosi che stanno per entrare nella Casa. Gli ultimi ad essere stati confermati sui social network, in ordine di tempo, sono due attori molto apprezzati come Fabio Testi e Andrea Montovoli, e la dj Fernanda Lessa, che recentemente ha raccontato dei problemi che ha avuto con alcool e droga.

Tre nuovi concorrenti per il GF Vip

Mercoledì 8 gennaio andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip e, esclusi colpi di scena dell'ultima ora, dovrebbe essere quasi al completo il cast che gli autori hanno messo su per la quarta edizione dedicata ai personaggi famosi. Tra il 3 e il 4 gennaio, per esempio, sono stati ufficializzati altri tre concorrenti del format che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini; due di loro sono attori di generazioni molto diverse ma entrambi molto amati, mentre la terza è un'ex modella che di recente ha avuto problemi piuttosto seri.

Ad entrare nella Casa più spiata d'Italia tra la serata di debutto e quella di venerdì 10 gennaio (pare che l'ingresso di tutti gli inquilini sarà equamente diviso tra le prime due dirette del GF), saranno certamente: Fabio Testi, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa. Il nome di quest'ultima è stato sulla bocca di tutti per le rivelazioni inaspettate che ha fatto nei mesi scorsi sia in tv che sulle riviste: pare che in passato la donna abbia avuto problemi sia con l'alcool che con gli stupefacenti, e che ne sia uscita anche grazie all'amore per la musica. Testi e Montovoli, invece, hanno già partecipato a dei reality negli anni scorsi: entrambi sono stati naufraghi all'Isola dei Famosi, mentre il secondo si è anche cimentato con l'avventura di Pechino Express.

Il cast confermato fino al 4 gennaio

I concorrenti della quarta edizione Vip del Grande Fratello, dunque, ad oggi sono 18: gli autori hanno ufficializzato tramite i profili social del reality gran parte dei personaggi famosi che hanno accettato di mettersi alla prova tra le mura della Casa più spiata d'Italia. Varcheranno la celebre porta rossa di Cinecittà il prossimo 8 gennaio: la regista Rita Rusic, il cantante Pago, l'influencer Paola Di Benedetto, l'ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia, l'attore Fabio Testi, la presentatrice Adriana Volpe, la valletta Antonella Elia, il conduttore Michele Cucuzza, l'attore Andrea Montovoli, la dj Fernanda Lessa, l'egittologo Aristide Malnati, l'attrice di fiction Licia Nunez, il modello Andrea Denver, Antonio Zequila e le "vecchie glorie" del format Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.