Il nuovo confronto avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip 4 tra Serena Enardu e Pago sta facendo molto discutere. Sono molte le persone famose e non, che hanno puntato il dito contro l'ex tronista di Uomini e Donne. Tra le varie persone che hanno espresso un giudizio negativo sulla cagliaritana, c'è anche Ambra Lombardo.

La bella siciliana è intervenuta nella rubrica social Casa Chi, condotta da Raffaello Tonon. Il conduttore prima ha chiesto ai suoi ospiti un parere sui nuovi opinionisti della quarta edizione del reality-show.

Poi, ha mandato un tweet su Serena Enardu: "Vedo che lei si sta già rinnamorando di Pago al solo pensiero di entrare nella casa".

Le parole di Ambra Lombardo: 'Confronti così, vanno fatti in privato'

Il tweet mostrato da Raffaello Tonon ha fatto sorridere gli ospiti di Casa Chi. Tra i vari commenti negativi sulla Enardu, quello di Ambra Lombardo è stato il più tagliente.

L'ex concorrente del GF Nip 16 ha subito precisato, che è troppo facile e comodo salire sul carro dei vincitori. La Lombardo è convinta che se Serena lo avesse voluto veramente, avrebbe potuto avere un chiarimento con il suo ex fidanzato in un’altra sede: "Io credo che confronti così importanti, alla fine di una storia così lunga e di peso, vadano risolti in privato".

Ma non è finita qui, perché prima di concludere il suo pensiero la fidanzata di Kikò Nalli ha rincarato la dose: "Più che l'amore per Pago, sopravviene l'amore per la tv".

L'ex tronista di U&D nel mirino di Miriana Trevisan e Giovanni Conversano

Il comportamento di Serena Enardu è stato duramente criticato da moltissime persone. Prima della frecciatina al vetriolo sferzata da Ambra Lombardo, è arrivata la dura presa di posizione da parte di Miriana Trevisan e Giovanni Conversano.

Per chi non lo sapesse, la Trevisan in passato è stata sposata con Pacifico Settembre. Per questo Miriana si è sentita di commentare la vicenda.

La showgirl in una recente intervista rilasciata per il settimanale Chi ha rivelato che se fosse stata lei al posto della Enardu, non avrebbe messo piede nella Casa più spiata d'Italia. L'ex valletta di Mike Bongiorno è sicura che Pago debba fare l'esperienza all'interno del Grande Fratello Vip 4 da solo.

Nonostante questo, Miriana Trevisan ha ammesso di aver visto Serena Enardu molto provata: "Sicuramente sta soffrendo, non bisogna accanirsi contro di lei".

Chi invece, la pensa in maniera completamente diversa è Giovanni Conversano. L'imprenditore pugliese che in passato è stato fidanzato con Serena Enardu, non si è tirato indietro dal lanciare delle frecciatine velenose alla sua ex. Giovanni che oggi è felicemente fidanzato con Giada Pezzaioli e papà di un bambino, ha accusato la Enardu di essere disposta a tutto pur di ottenere un po' di visibilità.

La replica di Serena Enardu alle accuse

Serena Enardu nelle scorse ore ha rilasciato delle importanti dichiarazioni, in merito al rapporto con Pacifico Settembre. La cagliaritana tramite una diretta Instagram ha spiegato ai suoi fan di essere cambiata molto dopo l'esperienza vissuta a Temptation Island Vip 2. Per questo motivo, Serena spera ancora oggi in un ritorno di fiamma con il suo ex compagno.

Infine, la gemella di Elga Enardu ha replicato a tutti coloro che in questi giorni la stanno accusando di cercare visibilità. La diretta interessata ha spiegato, che è stato Alfonso Signorini ha chiedergli di entrare nella Casa di Cinecittà. Poi, la donna ha concluso senza troppi giri di parole: "Non ho bisogno di visibilità, già ce l'ho".