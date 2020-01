Giovedì 8 gennaio 2020 si sono accesi i riflettori sulla Casa del Grande Fratello Vip 4. Con grande sorpresa tra il pubblico presente in studio ed i telespettatori da casa, Alfonso Signorini ha invitato in studio l'ex fidanzata di Pago, ovvero Serena Enardu. La redazione ha dato la possibilità all'ex concorrente di Temptation Island Vip, di avere un chiarimento definitivo con il suo ex fidanzato. La presenza della Enardu è stata vista in modo negativo da Pupo, che ha espresso un commento al vetriolo sulla 40enne cagliaritana.

Serena ha spiegato che tra lei ed il suo ex fidanzato ci sono ancora molti punti in sospeso. A distanza di qualche mese, la donna ha ammesso di non essere stata lucida: "Era una storia che meritava di finire in un altro modo".

Di fronte alla possibilità di far entrare la Enardu nella Casa più spiata d'Italia, Pupo è stato piuttosto critico. Il cantante toscano che quest'anno ricopre il ruolo di opinionista del GF Vip 4 insieme a Wanda Nara, si è chiesto con quale motivazione Serena sia intervenuta nel programma.

Secondo Pupo la situazione tra i due ex fidanzati è molto delicata. Per questo motivo l'opinionista ha pensato che Serena Enardu sia arrivata al GF con un altro intento: "Ho il sospetto che lei sia qua per una ricerca disperata di consenso e credibilità". Poi, Ghinazzi ha lanciato l'affondo sulla ex fidanzata di Pago: "Lui ne è uscito benissimo da questa storia, lei un po' meno".

Le parole di Serena su Pago

Nello studio da dove viene trasmesso il Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu ha chiesto un nuovo confronto con Pago. Tutto è cominciato dalle dichiarazioni del gieffino che ha ammesso di voler voltare pagina, nonostante provi ancora un forte sentimento verso la sua ex fidanzata.

L’ex concorrente di Temptation ha rivelato: "Lui vuole ricominciare a vivere, però finché non si chiude il capitolo tra noi non potrà mai riniziare".

Sulla base di queste parole il pubblico da casa è stato chiamato in causa. I telespettatori attraverso il televoto hanno la possibilità di far entrare o meno Serena Enardu nella Casa di Cinecittà.

A questo punto c'è grande attesa di sapere se la 40enne cagliaritana riuscirà a meno ad avere un ulteriore chiarimento con il gieffino, visto che sui social molti sono contrari all'incontro.

Giovanni Conversano ironizza su Serena Enardu

In seguito alla possibilità di fare entrare Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4 per una settimana è arrivata la frecciatina di Giovanni Conversano.

Il pugliese che in passato è stato fidanzato con la Enardu per circa due anni, ha pubblicato su Instagram due post che secondo alcuni sarebbero indirizzati alla 40enne.

In un primo post Giovanni ha pubblicato una serie di emoticons che sorridono.

Poi, in un secondo messaggio ha scritto: "Comunque vada sarà un su ce...". Non si escludono nuove frecciatine da parte dell'ex calciatore pugliese.