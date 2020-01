La squalifica di Salvo Veneziano dalla casa del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere. Il pizzaiolo siciliano lunedì scorso è stato eliminato dal reality per aver pronunciato frasi volgari e sessiste su un’altra concorrente: l’influencer Elisa De Panicis. L'ex gieffino, parlando della giovane, si è lasciato andare a esternazioni violente tra cui: "Quella si merita due schiaffi... è da scannare’.

Sul web si è scatenata una vera e propria rivolta contro il siciliano. Tanti i personaggi dello spettacolo, tra i quali anche l’opinionista Cristiano Malgioglio, che hanno attaccato il siciliano.

Blasting News ha intervistato in esclusiva la moglie di Salvo Veneziano, Giusy Merendino, che ci ha raccontato come sta vivendo le polemiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto suo marito e come sta reagendo ai tanti messaggi che sta ricevendo sui social.

La donna ci ha spiegato che le uscite infelici di Salvo erano parole pronunciate non in modo letterale, bensì per esprimere passione, in modo gergale.

Giusy Merendino: ‘Non mi aspettavo nulla di tutto questo’

Da qualche giorno sei nell’occhio del ciclone mediatico per il caso che ha coinvolto tuo marito Salvo: ti aspettavi succedesse tutto questo conoscendo il carattere di tuo marito?

Ovviamente no. Non mi aspettavo nulla di tutto ciò: mio marito era entrato nella casa del Grande Fratello VIP con tutt’altra intenzione.

Ti aspettavi che il GF VIP avrebbe preso un provvedimento del genere? Sei d'accordo?

Non sono d’accordo con il provvedimento perché nelle scorse edizioni è successo di peggio. Probabilmente mio marito ha pagato l’eccesso di goliardia. Le parole che ha pronunciato non avevano un significato letterale, ma un significato metaforico.

Vengono usate da alcuni uomini per esprimere la loro passione.

Sicuramente anche tu avrai ricevuto dei messaggi sui social su quanto accaduto o peggio insulti, come purtroppo accade spesso in queste situazioni.

Ad essere sincera sono state tante le donne intelligenti che mi hanno mandato messaggi di conforto e solidarietà; purtroppo c’è anche chi mi sta insultando pesantemente. Da oggi, infatti, ho deciso di postare sulle storie del mio profilo Instagram gli screen di alcune donne che continuano ad insultarmi gratuitamente (magari faccio passare loro la voglia!).

Giusy Merendino: ‘Mi dispiace che Malgioglio, da siciliano, non abbia capito le parole di mio marito’

Tante personalità dello spettacolo si sono scagliate contro tuo marito, accusandolo di aver pronunciato parole oltremodo offensive. Tra queste c’è anche Cristiano Malgioglio che ha definito l'accaduto inammissibile. Cosa vorresti rispondere a Cristiano?

Per quanto riguarda Cristiano, mi stupisco delle sue esternazioni, in quanto da siciliano avrebbe dovuto capire che le parole di mio marito hanno più un significato gergale che letterale!

Qualche personaggio dello spettacolo o magari qualche concorrente del primo GF di Salvo ti ha scritto? In generale sono arrivati messaggi di solidarietà nei tuoi confronti?

Tanti personaggi dello spettacolo, soprattutto che chi ha avuto modo di conoscere mio marito, hanno compreso le sue intenzioni. Alcuni di loro mi hanno detto di essere dispiaciuti per il modo in cui viene descritto mio marito.

Salvo avrà modo di spiegare la sua versione e anche di discolparsi e scusarsi, ancora una volta, in televisione?

Mio marito si è già ampiamente scusato all’interno delle casa quando gli hanno comunicato di essere stato squalificato; evidentemente hanno preferito non mandarlo in onda!

Ringraziamo Giusy per aver accettato di condividere con noi il suo punto di vista sul caso mediatico che ha coinvolto il marito.