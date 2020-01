Serena Enardu attraverso una diretta Instagram è tornata a parlare di Pago. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto chiarezza, sul perché ha chiesto di avere un nuovo confronto con il suo ex fidanzato.

Per chi non avesse seguito la vicenda, dopo l’addio tra Serena Enardu e Pacifico Settembre le strade dei due si erano divise. Nonostante tutto Pago ha sempre ammesso di essere ancora innamorato della cagliaritana.

A distanza di mesi anche la gemella di Elga Enardu ha deciso di tornare suoi passi. Per questo motivo si è rivolta alla produzione del Grande Fratello Vip 4.

Serena sogna un futuro con Pago

Dopo essere entrata per pochi minuti nella Casa del Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu è uscita con una convinzione in più.

La gemella di Elga sogna un ritorno di fiamma con il cantautore sardo. Serena ha spiegato ai suoi follower in una diretta Instagram, che sia lei che il gieffino sono diventati più maturi dopo l’esperienza a Temptation Island. La donna è convinta che in passato nessuno all’interno della coppia aveva l’umiltà di raccontare le cose come stavano realmente, per paura di ferire l’altro: “Al GF Pago ha raccontato che i primi due anni insieme non partiva per paura di perdermi”.

Al contrario, la Enardu ha sempre pensato che il suo compagno non voleva lavorare.

Sulla base di questa convinzione Serena Enardu ha spiegato che qualora Pacifico gli concederà il perdono, la loro storia potrà ricominciare meglio di come era prima: “Dopo Temptation siamo completamento diversi”. Inoltre, la cagliaritana ha ribadito che il fatto di aver chiesto scusa pubblicamente a Pago, per lei è stato un grande passo in avanti essendo sempre stata una donna molto orgogliosa.

Serena è stata felice di non essere entrata nella Casa del GF

Durante la diretta social con i suoi fan, Serena Enardu ha fatto chiarezza anche sul motivo per cui è andata al Grande Fratello Vip 4.

L’ex tronista sarda ha rivelato che il suo intento non era assolutamente per ottenere visibilità: “Già ne l’ho”. Al contrario il suo scopo era solo quello di ottenere una rappacificazione con Pacifico Settembre.

Infine, la donna ha dichiarato di essere rimasta contenta per il verdetto del televoto. Serena non intendeva restare nella Casa di Cinecittà per una settimana di convivenza con gli altri concorrenti: “Solo io e Pago poteva andare bene”.

Le sorelle Enardu nel mirino di Giovanni Conversano

Mentre Serena Enardu ha fatto chiarezza sulla sua posizione, Giovanni Conversano è tornato ad attaccare entrambe le gemelle. Dopo i ripetuti attacchi nei confronti della sua ex compagna, l’imprenditore pugliese ha messo nel mirino Elga.

Elga Enardu e Giovanni Conversano avrebbero dovuto avere un confronto televisivo in uno dei programmi di Barbara d’Urso, ma all’ultimo la sarda ha deciso di non presentarsi.

Per questo motivo il pugliese è sbottato sui social: “Per avere un confronto ci vuole coraggio, bisogna parlare italiano e avere delle argomentazioni” L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di non avere mai avuto nulla contro Serena, ma di aver solo detto la sua verità.

Infine, Giovanni Conversano ha fatto sapere di non voler più restare in silenzio ma di essere aperto ad ogni tipo di confronto con le sorelle Enardu.