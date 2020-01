Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, una delle soap opera più popolari in questo momento in Italia. Le trame delle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda crederà di aver posto fine alla vita di Fernando Mesia, dopo aver fatto esplodere il monastero abbandonato. La giovane, a questo punto, si riappacificherà con Francisca Montenegro e nonno Raimundo Ulloa grazie a questo accadimento.

Il Segreto: Maria sequestrata in un monastero abbandonato

Le anticipazioni de Il Segreto, si soffermano su Fernando (Carlos Serrano) e Maria, i quali saranno protagonisti delle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Nel dettaglio, il figlio di Olmo scoprirà che Francisca, Severo e Carmelo hanno le prove per dimostrare la sua colpevolezza nei decessi di Adela e Maria Elena. Il Mesia, a questo punto, per paura di finire i suoi giorni in galera sequestrerà il vecchio locandiere e la giornalista in un capanno abbandonato.

Fortunatamente, i due amici riusciranno a sfuggire dalla diabolica vendetta dell'ex marito della Castaneda grazie all'interno della Montenegro. Ma ecco, Fernando riverserà tutto il suo odio nei confronti dell'ex moglie. Per questo motivo, la sorella di Matias sarà trasportata in un monastero abbandonato, dove sarà posizionato un ordigno esplosivo.

Il Segreto anticipazioni: Fernando dato per deceduto

Nelle puntate de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2020, vedremo Fernando cercare di convincere Maria (Loreto Mauleon), per la quale ha sempre un'ossessione, a fuggire con lui da Puente Viejo, tanto da minacciare di far saltare in aria l'edificio. La sorella di Matias (Ivan Montes), a questo punto, approfitterà dell'disattenzione dell'ex marito per alzarsi dalla sedia a rotelle, grazie all'aiuto di un grosso ramo, adibito a bastone.

Poi, la Castaneda attiverà il detonatore, sebbene con grande difficoltà. In questo modo, la vecchia struttura religiosa andrà in mille pezzi, tanto che tutti quanti crederanno che il Mesia sia rimasto vittima del crollo. Nonostante questo, la giovane non potrà dormire sogni tranquilli, in quanto il corpo dell'ex marito non sarà ritrovato.

La Castaneda chiede perdono a Francisca e Raimundo

Intanto, Francisca e Raimundo (Ramon Ibarra) saranno al settimo cielo per il recupero dell'uso delle gambe da parte di Maria.

In questo frangente, la Castaneda chiederà perdono alla Montenegro per essersi fatta influenzare dal Mesia, sebbene grazie a lui abbia potuto conoscere Dori Vilches, l'infermiera che le ha permesso di tornare a camminare grazie ai suoi crudeli trattamenti di riabilitazione. Intanto, la matrona farà in modo che Esperanza e Beltran lascino il collegio per tornare a vivere insieme alla loro madre alla Villa.

Un modo, per impedire alla sorella di Matias di lasciare il borgo. Dall'altro canto, Fernando (Carlos Serrano) in carne ed ossa si aggirerà come un fantasma per le strade della cittadina, con intenzioni tutt'altro che pacifiche.