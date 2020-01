Sono state delle feste piuttosto movimentate quelle che ha trascorso Giulia De Lellis: come lei stessa ha raccontato su Instagram nelle scorse ore, tra Natale e Capodanno è stata derubata di tutto quello che aveva da qualcuno al quale ha lanciato un duro messaggio social. L'influencer ha consigliato ai suoi fan di non rendere pubblici gli spostamenti che fanno soprattutto durante le vacanze, perché come è capitato a lei, qualche ladro potrebbe approfittarne per entrare in azione.

Giorni da dimenticare per la De Lellis, vittima di furto

Chi segue con affetto Giulia De Lellis sui social network, si sarà reso conto delle poche Stories che ha pubblicato negli ultimi giorni: sebbene si trovasse in compagnia dei suoi parenti e del fidanzato Andrea sia a Natale che a Capodanno, la ragazza non ha condiviso nessuna foto o video con i fan di quelle giornate.

Oggi, giovedì 2 gennaio è stata la stessa 23enne a spiegare il perché della sua poca presenza sul web durante le feste, e l'ha fatto postando un accorato sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

"Per concludere l'anno, siamo stati derubati per l'ennesima volta. Sono stata di m..., perché me l'hanno fatta veramente grossa. Sono stata molto male", ha esordito l'influencer su Instagram nel primo pomeriggio.

Prima di scendere nei particolari di quello che le è successo, la romana ha consigliato ai suoi followers di non usare i social per dire dove ci si trova oppure quanto tempo si starà lontani da casa: esattamente come è accaduto a lei, qualcuno potrebbe approfittarne per portare via oggetti personali e soprattutto di valore sapendo che un'abitazione è momentaneamente libera.

Il messaggio di Giulia al ladro: 'Depresso, tratta bene le mie borse'

La De Lellis ha anche raccontato ai suoi fan che la notte di San Silvestro ha avuto bisogno di molte persone per rendersi presentabile: "Mi hanno lasciata in mutande, nel vero senso della parole".

Stando a quello che ha sostenuto l'influencer nelle scorse ore, chi l'ha derubata le ha portato via tutto quello che aveva con sé, dai vestiti alle borse, dai profumi alle scarpe alle quali teneva particolarmente.

"Ora sono positiva, anche se mi rode ancora un po' il c.... Dovrò ricomprare tutto", ha aggiunto Giulia nello sfogo che sta facendo il giro della rete il 2 gennaio.

Prima di concedersi un pranzo con il fidanzato, la giovane si è rivolta alla persona che le ha svaligiato casa ed ha detto: "A te, bast..., che a Natale non avevi nulla da fare, dico che sei un depresso e abbandonato dall'amore". La ragazza è anche riuscita a fare un po' d'ironia su quello che le è capitato, quando ha dichiarato; "Trattamele bene le mie borse, io l'ho sempre fatto".