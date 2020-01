Uno dei protagonisti dello sceneggiato Il Segreto continuerà a catturare l’attenzione del pubblico italiano ancora per molto. L’uomo in questione è Fernando Mesia (Carlos Serrano), che mostrerà il suo vero volto dopo aver tenuto Maria Castaneda (Loreto Mauleón) il possibile legata a sé. Quest’ultima dopo essere stata sottoposta a delle vere e proprie torture da Dori Vilches (Maria Degas), capirà che il suo ex marito è lo stesso di sempre. Il figlio del defunto Olmo quando si accorgerà che la folle infermiera che lui stesso ha assunto sta cominciando ad essere un peso per via dell’amore che prova nei suoi confronti, risolverà l’inconveniente uccidendola.

Sempre più deciso a non far allontanare da lui la figlioccia di Francisca, il Mesia dopo averla rapita invano, sequestrerà Esperanza e Beltran.

Fernando pugnala Dori, Maria aziona un ordigno esplosivo

Negli episodi che i fans iberici hanno già visto lo scorso agosto 2019, e che occuperanno il piccolo schermo italiano nelle prossime settimane, Maria correrà un grosso pericolo. Tutto comincerà quando la figlioccia di Francisca rischierà di essere sottoposta ad un crudele intervento chirurgico dall'infermiera Dori.

Quest’ultima sarà in procinto di porre fine all'esistenza della sua paziente, quando la stessa verrà a conoscenza del suo oscuro passato, ovvero di aver commesso degli atroci delitti prima di arrivare a Puente Viejo. Fernando quando riuscirà ad impedire in tempo alla Vilches di uccidere la sua amata, non avrà altra scelta che sbarazzarsi della scomoda donna pugnalandola mortalmente. Dopo aver fatto esalare l’ultimo respiro alla sua complice e amante Dori dandole un ultimo bacio, il figlio del defunto Olmo per proteggere il suo rapporto con la Castaneda la sequestrerà per farla rimanere ancora accanto a sé. Il Mesia costringerà la sua ex moglie a scegliere lui al posto di Gonzalo, se non vorrà che il monastero abbandonato in cui l’ha portata non salti in aria con della dinamite. Non appena rimarrà da sola, la sorella di Matias troverà il coraggio per azionare l’ordigno esplosivo nel momento in cui Fernando si troverà all'interno della vecchia struttura.

Il rapimento di Esperanza e Beltran, la morte di Paco Del Molino

Come per miracolo, la figlia di Emilia e Alfonso si accorgerà di riuscire di nuovo a muovere le gambe, precisamente nell'istante in cui verrà raggiunta da Francisca e Raimundo. Mentre tutti gli abitanti crederanno di essersi sbarazzati del Mesia, il diretto interessato si rifarà vivo agendo nell'ombra per vendicarsi. Il figlio del defunto Olmo ancora ossessionato da Maria, scaglierà la sua ira contro Esperanza e Beltran. In particolare, sarà proprio la Castaneda a venire a conoscenza nel capitolo numero 2.153 che i bambini non si trovano più nell'orfanotrofio. La figlioccia di Francisca quando rientrerà a La Casona ancora sotto shock per aver appreso che Fernando è ritornato in paese in carne ed ossa, metterà al corrente del rapimento dei bambini suo nonno.

Infine, i Castaneda ancora su tutte le furie per il recente lutto subito, uniranno le loro forze con la speranza di portare a casa i due cugini. In seguito a finire nelle grinfie del figlio del defunto Olmo, saranno anche Matias, Marcela, e Camelia. Purtroppo Paco Del Molino morirà per mano di Fernando, per mettere in salvo i suoi familiari soprattutto la nipote. Mentre il figlio adottivo di Emilia e Alfonso si dirà pronto a farla pagare all'assassino di suo suocero, il diretto interessato si darà alla fuga ancora una volta.