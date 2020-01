Lunedì 6 gennaio, alle 18:45, va in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di "Avanti un altro!". Come sempre questo game show preserale di Mediaset sarà condotto da Paolo Bonolis coadiuvato da Luca Laurenti.

Il prossimo ciclo di puntate si svolgerà secondo il consolidato schema che vede tanti partecipanti avvicendarsi di fronte allo storico pidigozzaro con la speranza di potersi cimentare nel quiz finale. In quest'ultima fase il concorrente che l'avrà spuntata sugli altri deve rispondere in modo sbagliato ad ogni domanda che gli viene posta da Bonolis.

In termini di audience il principale programma antagonista è "L'Eredità" in onda alla stessa ora sul primo canale della Rai.

I personaggi del Minimondo della nuova edizione

Come recita un celebre motto "squadra che vince non si cambia" e pertanto anche la nuova edizione di "Avanti un altro!" resterà piuttosto invariata sia a livello di regolamento che di cast.

Tra i personaggi storici del Minimondo che animano le varie puntate ci dovrebbe ancora essere posto per l'Alieno, uno dei personaggi sicuramente più storici e più amati dal pubblico da casa, così come per la dottoressa Maria Mazza, per lo iettatore, per il Bonus, la Supplente, la Ventriloqua e la Bona sorte.

Ci sarà anche Mirko Ranù nelle vesti di Supereroe e si vocifera pure di possibili riapparizioni per la Vecchia, lo Straniero, il Sindaco e lo Scienziato pazzo.

Riguardo ai nuovi personaggi, in questa nuova tornata di appuntamenti del 2020 la showgirl Laura Cremaschi cambierà ruolo e da Bonas si evolverà in Regina del Web. Il ruolo rimasto vacante di Bonas, invece, verrà ricoperto dalla bella Sara Croce, fuori di un soffio dal podio di Miss Italia 2017 (si classificò in quarta posizione).

Secondo voci di corridoio dovrebbe apparire in video anche Maria Grazia Catalano alias Follettina Creation. La stella di YouTube e di Instagram ha già partecipato a "Ciao Darwin", con lo stesso Bonolis, oltre che ai contenitori televisivi di Barbara D'Urso.

Breve storia del programma

Quella che andrà in onda a partire dal 6 gennaio 2020, giorno della Befana, sarà la nona stagione del programma.

Ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, infatti, il game show "Avanti un altro!" è stato trasmesso per la prima volta da Canale 5 il 5 settembre 2011 e da allora è andato avanti per otto edizioni. La trasmissione viene mandata in onda dallo studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma e nel weekend cambia titolo in "Avanti un altro! Weekend".

Riguardo ai presentatori, nella terza e nella quarta edizione il timone del gioco è stato affidato anche a Gerry Scotti. Alla data del 20 aprile 2019 il conteggio è di 1151 puntate trasmesse nel preserale, più tre appuntamenti in prima serata.