Miriana Trevisan in una recente intervista per il settimanale Chi è tornata a parlare del rapporto con il suo ex marito. In seguito ha ammonito il comportamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip 2. Da qualche settimana a questa parte, non si fa altro che parlare di un presunto ritorno tra Pago e Miriana Trevisan. Per questo motivo la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza. L’ex valletta di Gira la Ruota ha ricordato con molto piacere i momenti trascorsi al fianco del suo ex marito.

Tuttavia la showgirl ha smentito categoricamente un coinvolgimento sentimentale con il cantautore sardo. I due ex coniugi sono legati anche per via di Nicola, il figlio nato dal loro matrimonio.

L’ex moglie di Pago affonda Serena Enardu

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Miriana Trevisan ha riferito di essere stata la prima a consolare Pago dopo la rottura con Serena Enardu. Secondo la donna la crisi tra i due era in atto già da diverso tempo, ma non avrebbe mai pensato ad un comportamento del genere da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Miriana inoltre, ha aggiunto che per lei è stato un colpo basso vedere il suo ex marito ferito e nervoso. La Trevisan è stata categorica: “Doveva frenarsi”. La showgirl ha spiegato, che forse la concorrente sarda non si è resa conto dell’atteggiamento tenuto di fronte alle telecamere: “Voglio pensare che fosse accecata da una sofferenza interiore”.

Durante l’intervista l’ex valletta ha aggiunto, che, lei non si sarebbe mai permessa di avere un atteggiamento simile per rispetto di chi era dall’altra parte del villaggio. Poi, ha ribadito che gli è dispiaciuto molto per Pago. Infine, la showgirl si è dissociata da tutti gli insulti rivolti all’ex concorrente di Temptation Island: “Io e Serena siamo diverse, ma, da donna, non mi sono piaciute le offese sul suo conto”. A quanto pare le belle parole pronunciate da Miriana Trevisan, non sono passate inosservate agli occhi del diretto interessato.

Pago tramite il suo profilo Instagram ha ricondiviso l’intervista della sua ex moglie.

Pago riparte dal GF Vip 4

Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip 2, Pacifico Settembre ha deciso di riprendere in mano la sua mano. Il cantautore sardo è stato chiamato da Alfonso Signorini per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Senza pensarci due volte, il diretto interessato ha risposto in modo positivo alla chiamata. Dunque, Pago sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 4. L’annuncio della sua presenza all’interno del reality-show è arrivato nel corso di intervista rilasciata a Verissimo. Pago dopo la rottura con Serena Enardu ha conquistato l’affetto e la stima di moltissimi utenti, per questo potrebbe anche uscire vittorioso da quest’esperienza.