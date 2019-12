Antonio Zequila sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP. L'annuncio è stato dato da Pupo e Wanda Nara, i due opinionisti del programma. Il reality, che andrà in onda dal prossimo gennaio su Canale 5, sarà condotto da Alfonso Signorini.

Il GF VIP non sarà il primo reality per Antonio Zequila

Nonostante Antonio Zequila non faccia parte stabilmente di alcun programma televisivo da alcuni anni (negli ultimi mesi Zequila ha partecipato, comunque, ad alcuni programmi di Barbara D'Urso in veste di opinionista), l'attore rimane uno dei personaggi tv più iconici degli ultimi anni.

Questo grazie ad alcune scene tv che sono rimaste indelebili nella storia della televisione italiana: su tutte la litigata a Domenica In contro Antonio Pappalardo, con quel "Non nominare mia madre mai più" che è entrato di diritto nelle teche televisive. La partecipazione al Grande Fratello non sarà la prima in un reality: nel 2015 Zequila partecipò all'Isola dei Famosi, esperienza che gli permise di mostrare il suo carattere abbastanza fumantino e che gli costò il soprannome "Er Mutanda".

GF VIP, l'attore campano è il sesto concorrente ufficiale

Alfonso Signorini aveva promesso che il cast del suo primo GF VIP sarebbe stato composto da persone veramente note e i primi concorrenti ufficiali sembrano confermare questa promessa. Antonio Zequila è infatti il sesto concorrente ad essere stato annunciato ufficialmente. Prima di lui si contano i nomi di Rita Rusic (ora imprenditrice, ma personaggio tv molto noto specie per il suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori), Antonella Elia (molto conosciuta specie grazie alla collaborazione lavorativa con Mike Bongiorno, oggi presenza fissa nel programma La repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti), Pago (cantante), Michele Cucuzza (volto storico dell'informazione RAI) e Adriana Volpe (per anni alla conduzione de I fatti vostri con Giancarlo Magalli).

Numerosi sono poi i nomi che sono stati svelati da alcuni retroscena giornalistici, alcuni di questi sono stati seccamente smentiti (come quello di Marco Carta, che ha riferito di aver rifiutato l'offerta anche se Signorini ha poi affermato di non aver mai contattato il cantante) mentre altri sembrano destinati ad essere confermati. Tra questi ultimi vi è il nome di Clizia Incorvaia, influencer che negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la rottura con l'ex marito Francesco Sarcina (leader storico del gruppo Le Vibrazioni).

La quarta edizione del reality dovrebbe partire il prossimo mercoledì 8 gennaio, per poi trasferirsi dalla settimana successiva alla oramai consueta collocazione nella prima serata del lunedì.