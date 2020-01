L'avventura per i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 è iniziata da poco meno di una settimana e già ci sono un bel po' di colpi di scena. In queste ore hanno fatto molto discutere le parole pronunciate da Salvo Veneziano all'interno della casa più spiata d'Italia, il quale ha letteralmente esagerato con delle esternazioni fin troppo colorite nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Dopo aver analizzato il tutto, la produzione del reality show ha deciso di procedere con la squalifica immediata del concorrente dalla casa.

Televoto annullato al Grande Fratello Vip: la produzione squalifica Salvo Veneziano

Questo pomeriggio, infatti, è arrivato il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip in vista della terza puntata in onda mercoledì 15 gennaio.

La produzione ha deciso di squalificare definitivamente Salvo Veneziano dalla casa più spiata d'Italia che quindi, a partire da questa sera, non farà più parte del cast del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

In seguito a questa decisione risulta anche sospeso il televoto della terza puntata che prevedeva un ballottaggio tra Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia per decidere chi tra queste 'vecchie glorie' del GF potesse entrare a far parte ufficialmente del cast di questa quarta edizione Vip.

La produzione ha fatto sapere che tutte le persone che hanno espresso la loro preferenza al televoto di questa settimana verranno rimborsate.

Le parole di Salvo hanno scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche in rete, ma anche in televisione. Stamattina, per esempio, Federica Panicucci a Mattino 5 si era scagliata duramente nei confronti del concorrente, bollando le sue parole come inqualificabili e imperdonabili.

La moglie di Salvo, invece, attraverso un post che ha pubblicato sui social ha chiesto scusa a tutte le persone che si siano sentite urtate dalle parole del marito, aggiungendo che non è affatto una persona violenta. 'Se così non fosse non sarei rimasta al suo fianco', ha chiosato Giusy.

Ascolti in calo per il Grande Fratello Vip: il reality battuto da Il Cantante mascherato

La terza puntata del reality si preannuncia particolarmente movimentata e ricca di colpi di scena. Riuscirà il programma a riprendersi dopo il calo di ascolti della seconda puntata di venerdì scorso? Dopo il debutto con oltre tre milioni di spettatori, il secondo appuntamento con il GF Vip è crollato ad una media di 2.9 milioni con il 16.80% di share, battuto nettamente dal debutto de Il Cantante mascherato, il nuovo show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che ha totalizzato un ascolto di oltre 4.4 milioni di spettatori e circa il 21% di share.