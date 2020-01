Dopo Salvo Veneziano e Antonio Zequila, un altro concorrente del Grande Fratello VIP si è lasciato andare a dichiarazioni gravi che senz'altro andranno a generare numerose polemiche. Barbara Alberti, infatti, ha offeso l'opinionista del Grande Fratello VIP Wanda Nara. La motivazione sarebbe legata ai numerosi interventi chirurgici che secondo la Alberti la procuratrice (e moglie) di Icardi avrebbe fatto, operazioni che secondo la Alberti l'avrebbero fatta diventare "un mostro".

Barbara Alberti: 'Wanda è alta un metro e cinquanta e ha un'ottava'

Le dichiarazioni di Barbara Alberti rivolte alla opinionista sarebbero arrivate nella notte, quando la concorrente era intenta a dialogare con Rita Rusic e Andrea Montovoli. Seduti tutti e tre su un letto, Barbara Alberti ha preso la parola e ha definito Wanda un mostro: "Wanda Nara si è fatta l'ottava di seno, ma è alta un metro e cinquanta. Il risultato è che sei un mostro". Dichiarazioni sulle quali Montovoli si è detto d'accordo, in quanto ha commentato la frase dalla compagna di reality con un deciso "Sì, è sproporzionata".

Rita Rusic, però, si è probabilmente accorta che le dichiarazioni della Alberti avrebbero potuto scatenare qualche polemica e ha subito indicato alla donna il microfono, probabilmente per risparmiare alla coinquilina altre inevitabili bufere mediatiche per i suoi giudizi senza filtri. La Alberti, a questo punto, ha accennato una reazione di sorpresa: probabilmente l'intellettuale e scrittrice si era in quel momento dimenticata che tutti i concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 e che tutti hanno sempre con loro un microfono acceso.

Wanda Nara potrebbe rispondere alla Alberti in diretta

Oggi, venerdì 31 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP ed è proprio in questa occasione che potrebbe arrivare la risposta dell'opinionista. Quel che è certo, però, è che non è la prima dichiarazione della Alberti a suscitare polemiche; qualche settimana fa, riferendosi a Pasquale Laricchia, la scrittrice aveva speso delle parole pesanti: "Ci avrebbe uccisi tutti, ieri sera.

Era furibondo, esprimeva un odio e una aggressività... Aveva una faccia da assassino. Lui odia le donne. Prima o poi farà qualcosa di male alle donne". Anche in quella occasione Barbara Alberti era intenta a dialogare con Rita Rusic, una delle concorrenti con la quale sembra aver trovato un'intesa maggiore. Dichiarazioni molto gravi che hanno scatenato anche allora grandi polemiche, specialmente sui social. La prossima puntata del Grande Fratello VIP sarà visibile, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play. L'orario di inizio è previsto per le 21:35 circa.