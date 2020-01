Nello studio di Uomini e donne si torna a parlare di una delle coppie più amate e seguite dal pubblico. Parliamo di Ida e Riccardo, i due protagonisti del trono over che per mesi hanno tenuto banco con le loto tormentate vicende sentimentali. Dopo vari 'tira e molla' tra i due è tornato definitivamente il sereno e avevano scelto di vivere insieme la loro vita di coppia, anche se dalla registrazione del trono over di giovedì 30 gennaio, è emerso che tra Ida e Riccardo ci sarebbe nuovamente aria di crisi.

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e donne senza Riccardo: la dama scoppia in lacrime

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e donne rivelano che Ida Platano è riapparsa nuovamente all'interno dello studio di Uomini e donne, seduta tra le dame della parterre della trasmissione di Canale 5. La dama era da sola e al suo fianco non era presente Riccardo, con il quale prima di Natale aveva scelto di abbandonare insieme lo studio per vivere la loro storia d'amore lontani dai riflettori mediatici.

E ovviamente in trasmissione non sono mancate le domande su cosa stesse accadendo tra i due fidanzati. La reazione di Ida Platano ha letteralmente spiazzato tutti i presenti in studio. La dama, infatti, nel momento in cui è stato messo in mezzo l'argomento 'Guarnieri' è scoppiata in lacrime e non è riuscita più a trattenersi.

La Platano si è limitata a confermare in studio che non tutto sta andando come previsto ed ecco che i presenti hanno subito ipotizzato che il clima tra lei e Riccardo non fosse dei migliori e che addirittura ci fosse stata l'ennesima rottura per questa coppia protagonista del trono over.

La coppia Ida-Riccardo di U&D sarebbe di nuovo in crisi

Del resto dei campanelli d'allarme c'erano stati già nella precedente registrazione di Uomini e donne over, alla quale presero parte entrambi. E in quell'occasione non mancarono i battibecchi e i contrasti tra i due, proprio come ai vecchi termini. I fan della Platano, inoltre, hanno notato che negli ultimi giorni ha cominciato a postare nelle sue stories strofe di canzoni decisamente tristi che non lasciavano presagire a qualcosa di positivo.

Insomma sembrerebbe proprio che Ida e Riccardo siano giunti al punto di partenza iniziale e che questa storia, nonostante i loro mille sforzi, proprio non riesca a decollare. E pensare che solo qualche settimana fa, Riccardo aveva spiazzato positivamente la sua fidanzata con un anello di fidanzamento che sembrava essere di buon auspicio anche in vista di un possibile matrimonio tra i due. Riusciranno a chiarirsi e far tornare nuovamente il sereno oppure questa volta si diranno addio in maniera definitiva? Lo scopriremo dalle prossime registrazioni di U&D.