Il Grande Fratello Vip è un programma imprevedibile e spesso un fulmine a ciel sereno può colpire qualcuno della casa. Questa volta la cattiva notizia arriverà per Licia Nunez direttamente da Instagram. La sua fidanzata, Barbara Eboli, l'ha infatti lasciata con un post su Instagram. Probabilmente questa sera Signorini informerà la diretta interessata di quanto successo.

Licia lasciata da Barbara con un post su Instagram: 'Non è stato facile capire i tuoi racconti'

I concorrenti del Grande Fratello hanno spesso raccontato che dopo qualche giorno all'interno della casa si dimenticano della presenza delle telecamere.

Probabilmente anche Licia Nunez non ha pensato di essere vista e ascoltata da fuori quando ha compiuto il passo falso incriminato dalla sua fidanzata. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto scatenare la delusione di Barbara Eboli, ma nel suo post la donna fa riferimento a quello che Licia ha raccontato ai suoi coinquilini: "Non è stato facile capire i tuoi racconti". La Nunez ha spesso tirato in ballo la sua storia d'amore con Imma Battaglia, parlandone come qualcosa di indimenticabile che resterà per sempre nel suo cuore e probabilmente anche la frequenza con cui la gieffina nomina la sua ex ha potuto infastidire la sua fidanzata.

C'è da dire anche che Licia ha parlato varie volte anche della sua relazione attuale con Barbara e, sicuramente, per quanto possa essere stato fastidioso sentirla ricordare il passato, non può essere stato solo questo a scatenare la reazione.

Barbara Eboli contro Licia Nunez su Instagram: le loro strade si separano

Barbara Eboli nel suo post spiega che il punto di rottura dentro di lei è dovuto soprattutto a qualcosa in particolare che descrive come "Un gesto solo nostro" e che non specifica esattamente.

Molti telespettatori attenti alla diretta hanno affermato che Licia ha confidato ai suoi amici della casa di essere ancora in contatto con Imma Battaglia, nonostante la contrarietà di Eva Grimaldi. Potrebbe essere questo il gesto che ha fatto traboccare il vaso a Barbara o forse c'è dell'altro? La situazione si chiarirà con tutta probabilità nella puntata serale del Grande Fratello Vip di questa sera, 24 gennaio.

Barbara Eboli nel suo messaggio non ha lasciato spiragli di un possibile cambiamento di opinione, ma forse un faccia a faccia con la sua fidanzata potrebbe risolvere le cose tra loro. Su Instagram la donna ha scritto di aver perso la fiducia e di non riuscire più a comprendere i discorsi di Licia all'interno della casa. Inoltre ha aggiunto che: "Ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire" ed evidentemente la sua fidanzata l'ha ferita non poco, per arrivare a scrivere che le loro strade si separeranno.