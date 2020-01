Martina Nasoni e la madre sono state aggredite con spintoni e minacce da parte di un malintenzionato particolarmente alterato. L'episodio è accaduto ieri mattina presso la stazione di Terni. Grazie al rapido intervento delle forze dell'ordine le due donne ne sono uscite illese, tuttavia lo spavento è stato molto grande.

Martina Nasoni su IG rassicura i followers: 'Stiamo bene, non eravamo sole'

Martina Nasoni - vincitrice del Grande Fratello 16 - su IG ha denunciato ciò che le è accaduto ieri mattina nello scalo ferroviario umbro.

La ragazza ha raccontato che mentre si trovava alla stazione di Terni, in attesa di prendere un treno insieme alla mamma, un ragazzo visibilmente su di giri le ha aggredite. Madre e figlia sono state vittime di spintoni, minacce e parolacce, ma per fortuna sono state tempestivamente aiutate dall'intervento di un ragazzo e delle forze dell'ordine. 'Ne siamo uscite illese', ha dichiarato Martina in una stories. La Nasoni ha ringraziato sui social tutte le persone intervenute e soprattutto le forze dell'ordine che hanno scortato lei e la mamma al binario, permettendole di prendere il treno.

Martina dopo lo choc: 'Ora mia mamma vivrà ancora più in ansia'

La Nasoni su IG ha poi tranquillizzato tutti i suoi followers: 'Ragazzi mi state scrivendo in tantissimi. Io e mamma stiamo bene, vi volevo rassicurare. Anche le persone che ci hanno soccorso stanno bene, per fortuna non eravamo sole. È stato un bello spavento', ha ammesso. E ha spiegato: 'Eravamo lì per i cavoli nostri, poi ci siamo ritrovate coinvolte in una situazione incredibile.

Tutto è bene quel che finisce bene. Con il fatto che sono sempre in giro, se prima mia mamma mi chiamava molto spesso, dopo questo spiacevole episodio vivrà ancora più in ansia'.

Martina Nasoni: 'Daniele? Gli auguro di sapersi emozionare'

Martina Nasoni ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane per via della diatriba con Daniele Dal Moro, in cui era intervenuto anche l'amico Gennaro Lillio.

La love story con Dal Moro è definitivamente archiviata, infatti il giovane imprenditore veronese sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne. La notizia della sua partecipazione al dating show di canale 5 aveva deluso parecchio la 21enne, la quale aveva dichiarato per la prima volta di essere innamorata del ragazzo e di soffrire per lui. Martedì 22 gennaio - ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque - Martina ha ribadito di desiderare il meglio per il futuro tronista: 'Ho detto di essere innamorata di Daniele in un momento particolare per me, ero sopraffatta dalle emozioni. Sicuramente provo un bene grande per lui.

L'ho vissuto dopo il GF, a volte ci siamo trovati, altre no. Gli auguro di essere felice e di sapersi emozionare nella vita'.