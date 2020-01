L'avventura di Licia Nunez al Grande Fratello Vip 4 sembra non aver fatto bene alla sua storia d'amore: stando a quanto ha scritto sui social network Barbara Eboli, compagna dell'attrice, Licia avrebbe intaccato il loro solido rapporto parlando eccessivamente e in modo troppo sentito di Imma Battaglia. La gieffina è ancora all'oscuro di quello che sta accadendo fuori dalla Casa: già stasera, 24 gennaio, durante una nuova puntata potrebbe essere informata di tutto.

Licia mollata mentre è nella Casa del Grande Fratello Vip

L'ennesimo sfogo che Licia Nunez ha avuto al Grande Fratello Vip sulla storia finita con Imma Battaglia, sembra esserle costato molto caro. Barbara Eboli, la donna che fa coppia con l'attrice da un paio di anni, nelle ultime ore ha usato Instagram per informare tutti della drastica decisione che ha preso.

Sul profilo personale della fidanzata della gieffina, dunque, ieri sera è apparso il seguente messaggio: "Licia, da quando sei entrata nella Casa del GF, non è mai stato facile capire i tuoi racconti.

Ci ho provato, con impegno e amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l'hai fatto".

Le parole di Barbara sono arrivate dopo che su Canale 5 è stato trasmesso un daytime del reality in cui la Nunez è tornata ad esternare pensieri ed emozioni sulla relazione terminata con Imma (con la quale è stata per circa 9 anni) e su come Eva Grimaldi si sia "intromessa" in questo legame.

L'addio di Barbara a Licia, 'reclusa' al GF Vip 4

"Sei andata oltre", ha aggiunto la Eboli nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore, uno sfogo che preannuncia una rottura inaspettata che desterà parecchio scalpore sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

"Ora sono stata e non posso comprenderti più. Buon percorso", ha concluso Barbara senza dare ulteriori spiegazioni sulle ragioni che l'hanno spinta a fare un gesto così forte quanto plateale proprio ora che la sua fidanzata non può comunicare con lei essendo "reclusa" tra le mura di Cinecittà.

A dar fastidio alla donna, in ogni modo, sono state sicuramente le parole che Licia ha utilizzato in questi giorni per commentare gli attacchi che Imma Battaglia le ha fatto a Domenica Live: la moglie di Eva Grimaldi, infatti, ha accusato l'attrice di sfruttare la sua nuova storia d'amore per visibilità, per farsi un nome ora che sta partecipando al programma di Canale 5.

Attesa per la puntata del Grande Fratello Vip 4 del 24 gennaio

La decisione di Barbara Eboli di lasciare la fidanzata Licia Nunez con un messaggio apparso su Instagram (che lei ovviamente non può vedere), è destinata a far discutere.

Conoscendo i meccanismi televisivi, non è da escludere che già stasera, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, l'attrice sia informata da Alfonso Signorini di tutto quello che sta succedendo fuori dalla Casa.

Il conduttore del format, dunque, nel corso della diretta che andrà in onda tra poche ore su Canale 5 potrebbe dedicare ampio spazio al "triangolo" formato dall'ex volto de "Le tre rose di Eva", Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Alle tre, in realtà, si aggiunge anche l'ormai ex compagna di Licia che, stufa di sentire la sua dolce metà parlare di una relazione passata, ha scelto di troncare con lei tramite i social network.

Sempre stasera, sarà svelato l'esito del televoto: il pubblico è stato chiamato a decidere chi tra Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana merita di restare nella Casa. Il meno votato sarà eliminato dal gioco a circa un mese dal suo inizio. Ci saranno delle nuove nomination e il racconto dettagliato di tutto quello che è accaduto nei giorni scorsi tra i concorrenti ancora in gara.