Mercoledì 8 gennaio, Harry e Meghan hanno annunciato di voler rinunciare al loro incarico di "senior" della famiglia reale inglese per diventare autonomi a livello finanziario. Non solo, i due si trasferiranno in Canada, dove vivranno per la maggior parte dell'anno. Il Sun e la rete televisiva IT avevano già cominciato a diffondere queste indiscrezioni: come molte altre in passato non erano state confermate. Invece tale decisione pare sia veritiera poiché già approvata automaticamente dalla Regina Elisabetta.

Il messaggio dei duchi di Sussex: 'Ci sentiamo pronti a fare questo passo'

Harry e Megan hanno comunicato, tramite il loro account Instagram, la loro decisione di fare un passo indietro dalla famiglia reale: "Dopo molti mesi di riflessione e continue discussioni interne, quest'anno abbiamo scelto di effettuare una transazione iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all'interno di quest'istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri "senior" della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere Sua Maestà la Regina.

È con il tuo incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a fare questo passo". Inoltre, i due hanno annunciato che la loro decisione è quella di dividersi tra Regno Unito e Nord America per fare in modo che il loro figlio Archie cresca nel rispetto delle tradizioni reali, lasciando comunque alla loro famiglia l'opportunità di pianificare i loro progetti per il futuro, che includono anche il lancio di una nuova organizzazione benefica.

Le polemiche sul web dopo la separazione di Harry e Meghan dai reali

L'annuncio segnala, di fatto, l'uscita di scena di Harry dalla Royal Family: un sistema per permettersi una vita meno complicata, più libera da obblighi di corte e più vicina a quella che avrebbe voluto vivere con la madre Lady Diana. Inoltre, l'incarico da futuro Re d'Inghilterra ricadrà sempre di più su William, il quale dovrà condurre il complesso passaggio di consegne senza dover contare più di tanto sul fratello.

Bisogna ammettere che l'annuncio di "divorzio" dei duchi di Sussex dalla famiglia reale ha suscitato parecchie polemiche, tra cui quella del famoso presentatore televisivo Piers Morgan. Quest'ultimo, infatti, ha attaccato duramente Meghan Markle, accusandola di aver abbandonato la sua famiglia di origine e di aver diviso la Royal Family. Oltre al post di Morgan, si sono aggiunti anche quelli degli utenti di Twitter: "In pratica Meghan vuole tornare agli standard di vita a cui era abituata = spendere quanto vuole vestire come vuole viaggiare dove vuole ristrutturare case come vuole, senza dover render conto ai sudditi inglesi".