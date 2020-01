Nuovo spazio dedicato alle novità de Il Segreto, la famosa soap opera di Aurora Guerra. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda da domenica 12 a venerdì 17 gennaio 2020 svelano che Puente Viejo verrà completamente sommerso dalle acque. Isaac è Elsa inizieranno a organizzare il loro matrimonio. Maria, invece, chiederà a Dori di aumentare le sedute di riabilitazione. Infine, Francisca Montenegro deciderà di affrontare Fernando Mesia.

Il Segreto, puntate settimanali 12-17 gennaio: Matias scopre il piano di Carmelo e Severo

Le trame de Il Segreto, in programmazione da 12 al 17 gennaio su Canale 5, svelano che Matias verrà a sapere che Severo Santacruz e Carmelo stanno preparando un piano alle spalle di tutti. Per questo motivo, il giovane Castaneda metterà a conoscenza dei fatti Irene. Quest'ultima, dopo aver parlato con Raimundo, andrà ha raccontare della vicenda a Francisca esponendole i sospetti che ha su Fernando riguardo alle sventure avvenute negli ultimi mesi nel piccolo paesino iberico.

La nobildonna a quel punto, deciderà di dare retta all'informazione della Campuzano, malgrado non si fidi molto. Poco dopo, i coniugi Santacruz si occuperanno di Leal, ferito durante la colluttazione con Fraile, a sua volta assassinato dal Mesia. A proposito, il vedovo di Adela mostrerà di avere ancora un ricordo confuso di ciò che gli è accaduto. A La Habana, Maria domanderà a Dori di aumentare le sedute di fisioterapia, in quanto vuole guarire il più velocemente possibile per ritornare a prendersi cura di Esperanza e Beltran, che da tempo sono chiusi in collegio.

Puente Viejo è in pericolo a causa di Juan Garcia Morales, Francisca incolpa Fernando dei decessi accaduti

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti gli episodi in onda la prossima settimana sulla rete Mediaset (12-17 gennaio 2020) annunciano che Isaac e Elsa passeranno dei momenti felici della loro vita, tant'è da decidere d'iniziare i preparativi per il grande matrimonio.

La Montenegro, al contrario, sceglierà di avere un faccia a faccia con Fernando per metterlo con le spalle al muro: qui gli addebiterà la colpa dei decessi accaduti recentemente a Puente Viejo. A quel punto, l'uomo si dichiarerà innocente difronte alle accuse contro la sua persona. In più, riaffermerà di essersi semplicemente preso cura della convalescenza di Maria, tant'è da domandare alla nobildonna di concedergli la sua fiducia. Nel frattempo Juan Garcia Morales farà sapere agli abitanti del paese di una nuova diga. Per fare questo, la cittadina verrà totalmente inondata dall'acqua. Una novità che metterà in agitazione tutti i paesani, il quale non sapranno dove trovare un posto dove rifugiarsi.