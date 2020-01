Gli spoiler della serie televisiva Il Molo Rosso, dal titolo originale El Embarcadero, riservano diverse novità per i fan affezionati. Nella seconda puntata della seconda stagione che verrà trasmessa martedì 14 gennaio alle ore 21:20 su Rai 2, Alejandra Leyva e Veronica Alfaro, interpretate rispettivamente dalle attrici Verónica Sánchez e Irene Arcos, saranno alquanto desiderose di far luce sulla misteriosa morte di Oscar Leon Faus. Successivamente Fran rivelerà ad Alejandra un particolare segreto riguardo Oscar e poi gli confesserà i suoi reali sentimenti.

Di seguito le altre anticipazioni della fiction spagnola.

Fran si dichiara ad Alejandra

Nella nuova puntata de Il Molo Rosso, che andrà in onda il 14 gennaio, Fran confesserà ad Alejandra che Oscar aveva rubato ad Andres un quaderno azzurro nel quale erano riportati tutti i dettagli della contabilità illecita dei suoi locali. In seguito Fran si renderà conto di essere innamorato di Alejandra, così deciderà di confessare alla donna di provare dei sentimenti per lei. La Leyva non sembrerà molto scossa e non darà molto peso alle parole dell'uomo, poiché sarà concentrata soprattutto su Veronica, con la quale trascorrerà improvvisamente una notte di passione.

Inoltre la donna sarà occupata anche con Conrado, del quale sarà parecchio attratta, così si ritroverà a dover decidere chi frequentare tra lui e Veronica.

Ada importunata su internet

Alejandra partirà per Taraquellos, città in cui Oscar era conosciuto con il nome di Mario e nella quale l'uomo si recava molto spesso in passato. La donna riuscirà finalmente ad entrare in possesso del quaderno azzurro che aveva rubato suo marito e lo consegnerà immediatamente al tenente Conrado, ma non si renderà conto di essere stata spiata tutto il tempo da un uomo misterioso. Nel quaderno Oscar aveva registrato tutta la contabilità dei sui locali, così si apprenderà che l'uomo era immischiato in alcuni traffici illegali. Successivamente Ada sarà nuovamente importunata su internet da una persona misteriosa.

La donna vorrà smascherare lo sconosciuto il prima possibile e si farà aiutare da Katia e Blanca nella missione.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Molo Rosso

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Molo Rosso è possibile guardare in streaming online tutte le puntate già trasmesse in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della serie televisiva, sull'apposita piattaforma si possono trovare alcuni clip relativi alle trame e alle anticipazioni della fiction iberica.