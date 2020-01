Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful riservano entusiasmanti novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 gennaio, Katie e Bill saranno sempre più affettuosi con Will e trascorreranno dei momenti assai sereni e tranquilli insieme al loro bambino. Nel frattempo Will sarà desideroso che la coppia torni insieme definitivamente, poiché si accorgerà della loro sintonia. Sally Spectra, invece, regala a Hope un cucciolo di cane.

Hope angosciata per Beth

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 12 al 18 gennaio, Sally farà un particolare dono a Hope regalandole un cagnolino, ma la donna non prenderà molto bene il gesto della cognata, poiché sarà ancora notevolmente angosciata per la morte della sua bambina Beth. Wyatt, però, comprenderà l'assoluta buona fede di Sally e prenderà le sue difese. Mentre Liam sarà occupato a consolare Hope. Più tardi le due donne si chiederanno scusa reciprocamente e si stringeranno in un abbraccio consolatorio.

Intanto Thorne sarà parecchio felice del fatto che Will trascorra molto tempo insieme a Bill e lo farà presente anche a Katie. Poi l'uomo confesserà alla Logan di temere una relazione stabile e duratura. In seguito Flo avrà parecchi dubbi nei confronti di Reese, così chiederà all'uomo dei chiarimenti. Reese non riuscirà più a nascondere la verità alla donna e le confesserà un terribile segreto. Successivamente Hope sarà sempre più angosciata e disperata, poiché non riuscirà a superare la terribile perdita della sua piccola Beth.

Beth è viva

Il dottor Reese procederà con il perfido inganno riguardo all'adozione della bambina. Intanto, Steffy e Taylor saranno ignare della trappola nella quale staranno per cadere, così accetteranno di adottare la piccola senza problemi. Le due donne non saranno al corrente del fatto che Beth, la figlia di Hope, in realtà è ancora viva e che è proprio la bimba che loro prenderanno in adozione.

Reese sarà ormai pronto ad ultimare il suo diabolico piano, pur di debellare i propri debiti e non si farà scrupoli. Infine, Steffy e Taylor prenderanno la bambina e la porteranno a casa con loro.

Le puntate di Beautiful in streaming su MediasetPlay

Nell'attesa che vadano in onda le prossime puntate di Beautiful, è possibile vedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della soap opera americana, sull'apposita piattaforma si possono trovare anche alcuni video interessanti relativi alle trame e alle anticipazioni di Beautiful.