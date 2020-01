Il burrascoso rapporto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è tornato d’attualità nella casa del GF Vip. Il rapporto tra i due si è incrinato quando i due lavoravano assieme al programma I Fatti Vostri in onda su Rai 2. La lite è finita in tribunale e dopo diversi anni la trentina ha chiuso la sua esperienza nel talk show della tv di Stato. La conduttrice televisiva è tornata su quanto accaduto con il collega nel corso di una conversazione con la scrittrice Barbara Alberti. “Ho lavorato otto anni con lui.

Ho il record per essere durata così tanto, mentre le altre andavano via dopo due anni. Gli altri dovevano andare mentre lui doveva rimanere.” - ha riferito la Volpe che ha piazzato una serie di stoccate nei confronti Magalli. Aggiungendo: “Quando i rapporti si sono incrinati ha iniziato a fare una serie di insinuazioni. Ha montato un odio nei miei confronti inaudito”.

Della questione si è parlato anche durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello Vip, con la quarantaseienne che ha affermato di essere disposta a confrontarsi con il presentatore.

“Io le scuse per le cose che ha scritto sui social non le ho mai ricevute. Dal 2017 che aspetto questo confronto”.

Adriana Volpe: 'Ha montato un odio inaudito nei miei confronti'

Adriana Volpe ha riaperto il capitolo Giancarlo Magalli durante una chiacchierata con Barbara Alberti. La conduttrice televisiva non ha dimenticato le parole utilizzate sui social network dal collega: “Le donne si sarebbero sentite insultate se sapessero come fa Adriana Volpe a lavorare” - parole che per l’ex modella avevano un significato inequivocabile.

“Fai passare che non lavoro per meritocrazia. Non solo infanghi la reputazione di una persona, ma finisci anche per sfregiarla”.

Da qui la decisione di querelare l’autore televisivo che ha chiesto ed ottenuto di non lavorare più con la trentina che è stata spostata a Mezzogiorno in famiglia, trasmissione successivamente chiusa, con la Volpe che è finita con il restare senza lavoro. “Avevamo il record d’ascolti di tutto il daytime, perché cambiare un gruppo che funziona?

Al terzo anno lui già non voleva lavorare più con me”.

'Delusa dalla Commissione pari opportunità della Rai, pronta a confrontarmi con Magalli'

Della querelle si è discusso anche nel corso della quarta puntata del GF Vip, con Adriana Volpe che ha riferito di aver fatto presente quanto accaduto con Giancarlo Magalli alla Commissione pari opportunità della Rai. “Due anni dopo l’accaduto sono andata ad un appuntamento e mi hanno detto che non sapevano nulla, nonostante i tanti articoli usciti sul web.

Questa cosa mi ha ferito più delle parole di Giancarlo”.

La conduttrice ha affermato di essere disposta a confrontarsi con il collega anche nella casa del Grande Fratello Vip. “In questi anni ha avuto tante occasioni per chiedermi scusa. L’ha fatto soltanto in puntata, ma relativamente a quello che mi aveva detto in trasmissione e non per le affermazioni fatte sui social”.