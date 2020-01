Nuovo appuntamento incentrato sulla popolare soap opera Il Paradiso delle signore, ambientata nel magazzino più lussuoso del capoluogo lombardo. Nella puntata che occuperà Rai 1 il 16 gennaio 2020 alle ore 15:40, la signora Agnese Amato (Antonella Attili) oltre a perdere le staffe farà fatica a nascondere la sua profonda delusione. La futura suocera della stilista Gabriella Rossi non la prenderà per niente bene quando verrà a sapere che suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio) e suo nipote Rocco (Giancarlo Commare) hanno cercato di scoprire dov’è finito suo marito Giuseppe.

A far infuriare la modellista del paradiso sarà il fatto di non essere stata resa partecipe nelle ricerche del consorte.

La speranza di Luciano e Silvia, Agnese arrabbiata con Salvatore e Rocco

Le anticipazioni del sessantaquattresimo episodio, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai giovedì 16 gennaio 2020, dicono che Silvia e il marito Luciano faranno un sospiro di sollievo. In particolare i coniugi Cattaneo avranno la speranza che il loro adorato figlio Federico possa tornare a camminare, quando il dottor Faraone si dirà disposto ad incontrarli.

Intanto Agnese rimarrà delusa dal figlio Salvatore e dal nipote Rocco, non appena scoprirà che hanno fatto delle indagini per scoprire che fine ha fatto suo marito Giuseppe senza avvisarla. A prendere le difese dei due giovani per fortuna ci penserà Armando, che cercherà di dare le dovute delucidazioni alla signora Amato riguardo all’atteggiamento adottato dai suoi cari. Inoltre il capo magazziniere deciso ad aiutare la modellista del paradiso a far luce sulla scomparsa del marito, le chiederà di fargli sapere come mai il padre dei suoi figli non vive a Milano.

Riccardo segue il consiglio di Angela, Federico spiazza i genitori e Roberta

Successivamente Riccardo, dopo aver parlato con Angela riguardo al momento in cui suo padre è stato messo in ridicolo tra le mura del circolo, farà una proposta del tutto inaspettata a Vittorio e Marta.

Nello specifico il giovane rampollo dei Guarnieri, seguendo alla lettera un consiglio della Barbieri, dirà al cognato e alla sorella di voler trasferire i fondi del paradiso nella banca Guarnieri con l’obiettivo di sancire la pace con il genitore. Nel contempo il ragioniere Cattaneo troverà finalmente il coraggio per essere sincero con il figlio. A gran sorpresa Federico spiazzerà i suoi familiari e la sua storica fidanzata Roberta, poiché affermerà di sapere già a quale struggente destino andrà incontro a causa dell’incidente avuto. Ebbene sì, il fratello di Nicoletta dirà chiaramente ai genitori e alla Pellegrino di essere consapevole di rischiare di rimanere immobilizzato per sempre.