Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera protagonista dei pomeriggi degli italiani sulla tv di Stato. Le anticipazioni della puntata del 17 gennaio 2020 su Rai Uno, rivelano che Angela Barbieri, vessata da Ludovica Brancia, deciderà di lasciare il posto di lavoro al circolo. Federico Cattaneo, invece, scoprirà che potrebbe tornare a camminare, grazie ad un'operazione molto rischiosa.

Il Paradiso delle Signore, puntata 17 gennaio: Angela vessata da Ludovica lascia il posto di lavoro

La trama de Il Paradiso delle Signore, riguardanti sulla nuova puntata trasmessa venerdì 17 gennaio 2020 su Rai Uno annunciano importanti novità per i telespettatori italiani. Scendendo nei particolari, Ludovica continuerà a mettere in cattiva luce Angela nei confronti della contessa di Sant'Erasmo. A tal proposito, Adelaide aveva cambiato totalmente comportamento nei confronti della sorella di Marcello dopo che aveva appoggiato il fidanzamento di Riccardo con la Brancia.

Purtroppo, la Barbieri non riuscirà più a far fronte alle vessazioni subite da parte di Flavia, Ludovica e la cognata di Umberto. Per questo motivo, la giovane prenderà una drastica decisione in merito. Infatti, si licenzierà dal suo posto di cameriera al circolo. Un impiego, indispensabile per fronteggiare la parcella di un avvocato, ingaggiato per ritrovare il suo bambino.

Il Paradiso delle Signore: Federico di fronte ad una difficile scelta

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 17 gennaio 2020 sulla rete ammiraglia, vedremo che i coniugi Cattaneo pretendere che suo figlio venga visitato da un luminare, per sapere se ci sono speranze di ritornare a camminare. Per questo motivo, Federico accetterà la richiesta dei genitori, tanto da incontrare il professore Faraone.

Durante la visita, il medico gli parlerà della possibilità di un'operazione, molto rischiosa, ma capace di fargli recuperare la capacità motoria. Il figlio di Luciano, a questo punto, sarà messo di fronte ad una difficile scelta per avere una speranza di abbandonare la sedia a rotelle, sua compagna di viaggio dal giorno del drammatico incidente, accaduto durante la leva.

Agnese alla ricerca di Giuseppe

Allo stesso tempo, Agnese deciderà di far di testa sua per ritrovare suo marito. In particolare, la signora Amato deciderà di chiedere aiuto alla sua amica Rosalia, dopo che suo figlio Salvatore e Rocco avevano tentato di fare delle indagini con la complicità di Armando. Inoltre, la madre di Tina deciderà di scomodare la moglie di un capomafia pur di ritrovare Giuseppe.

Una situazione, che farà preoccupare moltissimo il capo-magazziniere Ferraris, tanto da chiedere ad Agnese di metterlo al corrente di ogni minimo dettaglio. Nel frattempo, le cose tra Riccardo e Umberto andranno decisamente meglio grazie all'idea di Angela. Il rampollo dei Guarnieri, infatti, accetterà di trasferire i conti del grande magazzino nella banca di famiglia. Infine, il giovane tenterà di convincere la zia Adelaide a fare un passo distensivo nei confronti del padre.