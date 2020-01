È guerra aperta fra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma, che da ieri si attaccano a vicenda tramite Instagram stories. Eliana accusa l'ex amica di essere andata a letto con il suo ex fidanzato, mentre Selvaggia smaschera Eliana dichiarando che anche la storia con Daniele Bartolomeo sarebbe stata creata a tavolino.

Eliana Michelazzo: 'Selvaggia mi ha pugnalata alle spalle'

La Michelazzo annuncia in una stories: 'Ciao ragazzi, anche se non mi andrebbe di raccontare le mie cose private, purtroppo sono obbligata.

Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho appurato che Selvaggia è stata con il mio fidanzato Daniele'. Eliana sottolinea che aveva scoperto dei messaggi fra Selvaggia e Daniele qualche mese prima, ma che non pensava fossero andati a letto. Nel momento in cui Selvaggia - a detta di Eliana - avrebbe confermato il tradimento anche fisico, Eliana si è sentita in dovere di comunicarlo pubblicamente.

'Ci sono rimasta molto male perché lei viveva in casa con me e mi è stata accanto durante il periodo buio della mia vita.

È stata una grande pugnalata per me', confessa la Michelazzo. E aggiunge: 'Lui è un uomo, quindi se stuzzicato può cascarci, anche se non lo giustifico. Lei, essendo mia amica e avendo visto quanti momenti di sofferenza ho passato e quanto mi piaceva Daniele, avrebbe potuto evitare di sentirlo e soprattutto di andarci a letto'.

Eliana sostiene che nel momento in cui ha scoperto i messaggi fra la Roma e Bartolomeo, Selvaggia ha cercato di farsi perdonare: 'Non mi andava di buttarla fuori di casa, sono stata brava.

Ho pensato che si fossero sentiti per una cosa innocente, non pensavo che fossero stati a letto insieme. Poi lei ha confermato tutto. Anche se ora la mia storia è terminata, poteva evitare di andare a letto con i fidanzati delle altre'. Eliana conclude severa rivolgendosi all'ex amica: 'Come tu hai dato una mano a me, io l'ho data a te. Mi sono sempre comportata bene con te, perché mi hai pugnalata alle spalle?

Che schifo. Fatti la tua vita e sparisci dalla mia'.

La replica di Selvaggia Roma: 'Tutti devono sapere'

Selvaggia ovviamente ha replicato alle accuse della Michelazzo. La ragazza sostiene che la storia fra Eliana e Daniele è sempre stata finta, organizzata a tavolino per partecipare a Live - Non è la d'Urso: 'Dopo aver scoperto le tue storielle sulla questione 'Simone Coppi' non mi interessava più avere a che fare con te.

Tutti dovrebbero sapere la verità, in realtà non stavate insieme tu e Daniele. Lo hai convinto ad andare in tv facendogli il lavaggio del cervello, perché almeno così potevano darti merito'. E spiega: 'Mi avevi parlato davanti a Tony Aglianò, dicesti: facciamo tutto a tavolino. Inventare cose per fare Gossip non fa parte della mia persona, probabilmente della tua sì'. Sul presunto tradimento con Daniele dice: 'Non accettavi il fatto che avrei potuto piacergli'.

Eliana: 'Sei falsa come il tuo nome', Aglianò replica: 'Sono basito'

Le accuse continuano e l'ex agente di Pamela Prati si scaglia nuovamente contro Selvaggia: 'Ammetti che sei una grande p...'. E rincara la dose: 'Sei una poverina, fatti aiutare da un bravo dottore. Approfittatrice, cattiva, perfida e ladra. Ti sei fatta tutta Roma cara Sabrina, sei falsa come il tuo nome'. Il vero nome di Selvaggia Roma sarebbe infatti Sabrina Haddaji.

Tony Aglianò - ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e migliore amico di Selvaggia - ha commentato su IG: 'Non è mio solito fare queste dichiarazioni. Di solito appaio solo come ballerino e non in queste occasioni.

Posso dire che Selvaggia non ha mai fatto questo torto ad Eliana. Le sue dichiarazioni mi hanno lasciato basito, lasciano il tempo che trovano'.