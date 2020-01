Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ogni giorno è seguita da quasi due milioni di telespettatori in Italia. La trama della puntata in onda mercoledì 15 gennaio 2020 su Rai 1, rivela che Roberta assisterà ad un incontro tra Federico Cattaneo e Marcello Barbieri al grande magazzino. Flavia Brancia di Montalto, invece, umilierà Umberto Guarnieri al circolo grazie alla complicità di Achille Ravasi.

Il Paradiso delle Signore, puntata 15 gennaio: Federico conosce Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, focalizzate sulla nuova puntata in programma mercoledì 15 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su due distinti nuclei famigliari della soap. I Cattaneo ed i Guarnieri dovranno vedersela con vari grattacapi. Nel dettaglio, Luciano e Silvia saranno molto in ansia per la salute di Federico. A tal proposito, quest'ultimo esprimerà il desiderio di andare a trovare i suoi amici al grande magazzino.

Una scelta, che non sarà condivisa dal ragioniere e della madre, i quali temeranno che possa soffrire troppo. Peccato che il fidanzato di Roberta faccia di testa sua. Il giovane, infatti, si recherà all'atelier, dove farà la conoscenza di Marcello davanti agli occhi sbigottiti della Pellegrino. Come reagirà la "Venere" di fronte a questa scena?

Il Paradiso delle Signore: Clelia delusa da Luciano

Inoltre, nel nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, Roberta confiderà a Clelia le reali condizioni in cui versa Federico.

Poco dopo, la Calligaris dimostrerà di essere molto delusa dal comportamento di Luciano (Giorgio Lupano), tanto recarsi nel suo studio per un confronto con lui. Qui, la madre di Carlo gli rimprovererà di aver appreso la gravità della situazione clinica del giovane dalla bocca di una "Venere", anziché da lui.

In questo frangente, Clelia dimostrerà tutta la propria delusione nei confronti del suo ex amante.

Il Paradiso delle Signore: Flavia umilia Umberto al circolo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 gennaio 2020 sulla primo canale della tv di Stato, rivelano che tutti i piani di Umberto verranno a galla, grazie ad Adelaide e Flavia. A tal proposito, la contessa di Sant'Erasmo informerà i nipoti dello sporco gioco ideato da loro padre. Marta e Riccardo, a questo punto, avranno un atteggiamento molto duro nei confronti del Guarnieri. Intanto Vittorio dimostrerà di essere più tollerante, tanto da convincerli a perdonare le sue malefatte.

Nel frattempo, Ludovica accuserà Adelaide di aver fatto passare male sua madre, rendendo pubblico la sua storia d'amore con il banchiere. In questo frangente, la contessa dimostrerà di non abbassare la testa, mentre la Brancia di Montalto architetterà un piano di vendetta nei confronti di Umberto.

Per questo motivo, la donna chiederà consiglio ad Achille Ravasi. Alla fine, la madre di Ludovica umilierà il padre di Marta al circolo, sotto gli occhi di tutti gli avventori, e Riccardo non farà niente per difendere il padre.