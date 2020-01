Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 3 febbraio del Paradiso delle signore su Rai 1 rivelano che Angela riuscirà a passare il primo giorno di prova al grande magazzino e verrà assunta come commessa per due settimane. Achille, invece, corteggerà in modo sempre più spudorato Adelaide, al punto da destare molta gelosia in Umberto.

Federico, invece, verrà finalmente dimesso dall'ospedale, ma l'entusiasmo non caratterizzerà sicuramente gli animi dei suoi parenti, dato il cattivo esito dell'operazione.

Angela assunta per due settimane al Paradiso delle signore

Numerosi saranno i colpi di scena che si verificheranno nel corso della prima puntata della prossima settimana della soap opera Rai.

Le anticipazioni del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che per Angela ci sarà una piacevole notizia. La ragazza, dopo essersi licenziata dal circolo, era alla disperata ricerca di un lavoro. Per tale ragione si è proposta come commessa del Paradiso. Una volta superato il primo giorno di prova, il direttore deciderà di assumerla per un periodo di due settimane retribuito, dopo il quale si deciderà se assumerla definitivamente oppure no.

La ragazza, ovviamente, non potrà che essere molto felice, specie perché necessita di soldi per poter pagare l'investigatore privato che ha ingaggiato.

Anticipazioni 3 febbraio: Umberto geloso di Adelaide

Intanto, in casa Guarnieri ci sarà particolare sgomento. Achille Ravasi, infatti, incomincerà a corteggiare in modo sempre più insistente e spudorato Adelaide. Tale situazione genererà molto fastidio e gelosia in Umberto.

Resta, però, da capire se il suo malessere sia causato dal sentimento che prova per la contessa, oppure da un'ostilità nei confronti di Ravasi.

A casa Conti, invece, si respirerà un clima disteso, dato che Marta e Vittorio si cimenteranno nella visione delle notizie che riguardano l'imminente Festival di Sanremo.

Federico viene dimesso

Stessa cosa non si potrà dire per casa Cattaneo. Il giovane Federico, a seguito della fallimentare operazione a cui si è sottoposto, verrà dimesso dall'ospedale.

Tutti, però, saranno alquanto tristi, specie Silvia. La donna, infatti, incomincerà ad assumere un atteggiamento molto strano, che insospettirà suo marito.

Luciano, intanto, aprirà il proprio cuore a Clelia e le confesserà tutte le sue paure in merito al figlio e al suo futuro. La capocommessa sarà molto comprensiva e proverà a rincuorare il ragioniere.

Marcello e Salvatore, infine, si riuniranno per pensare a come migliorare la caffetteria. Il prossimo step secondo i due giovani sarà quello di acquistare un televisore in modo da intrattenere ulteriormente i propri clienti.