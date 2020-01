Ieri sera martedì 28 gennaio è andata in onda in prima serata su Canale 5, la quarta puntata del docu-reality 'La pupa e il secchione e viceversa', il programma televisivo di Mediaset condotto da Paolo Ruffini e dall'ex pupa Francesca Cipriani. Ad abbandonare il gioco questa volta è stata la coppia 'Viceversa' composta dal pupo Marco Sarra e dalla secchiona Sandra Maestri. Infatti, i due hanno perso la prova finale chiamata 'Bagno di cultura' contro la coppia formata da Mazzoni e Angelica che per la seconda settimana consecutiva riescono a salvarsi per il rotto della cuffia.

Anche in questo appuntamento con la prova finale ci sono stati diversi strafalcioni come Gheddafi scambiato per l'attore pugliese Lino Banfi, però a risultare fatale è stato il mancato riconoscimento da parte della secchiona Maestri della nota giornalista Diletta Leotta. Infatti, quest'ultima mancanza ha sancito l'eliminazione della coppia dal programma televisivo.

Riassunto quarta puntata 'La pupa e il secchione'

Durante la quarta puntata abbiamo anche assistito alla prova Trap con il noto musicista di Youtube Mark The Hammer che compone su internet musiche di tutti i generi.

Poi si è passati alla prova twerk con le lezioni di RoberryC che ha insegnato alle coppie tutti i segreti del ballo più sensuale e dirompente del mondo. Ovviamente, le pupe hanno dimostrato una maggiore capacità a twerkare rispetto ai più imbranati pupi.

Invece, la prova stiro con la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona che ha valutato le capacità di tutti i concorrenti con il ferro da stiro. Successivamente si è poi passati alla prova del riconoscimento al tatto, in cui si è potuto notare come ormai alcuni concorrenti conoscono a memoria il corpo del proprio compagno di squadra.

Ma non è proprio per tutti così, in quanto ad esempio la Manente non ha riconosciuto il corpo di Santagati. La giustificazione della pupa è stata che lui non si fa toccare perciò non è stata in grado di riconoscerlo.

Carlotta lancia una frecciatina alla Manente

Intanto, Carlotta ancora molto scottata per il bacio tra la influencer e il suo De Benedetti, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla pupa che non ha riconosciuto il suo secchione.

In particolare, la donna ha affermato che a volere più uomini alla fine ci si ritrova senza nessuno. Infine, il tradizionale bagno di cultura che ha visto l'eliminazione della coppia viceversa è stato valutato da Alba Parietti.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata per scoprire ulteriori novità sulle avventure dei pupe/pupi e secchioni/secchione. Intanto, il conduttore televisivo Paolo Ruffini ha affermato dopo la fine della prova turistica che in fin dei conti se pupi e pupe studiano alla fine le cose le sanno.