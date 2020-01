Si preannunciano avvincenti le puntate della soap opera Il Paradiso delle signore, in programma la quarta settimana del mese in corso. Le anticipazioni di ciò che succederà nella trama il 20 gennaio 2020, svelano che Federico Cattaneo (Alessandro Fella) farà preoccupare la madre Silvia (Marta Richeldi). Il fidanzato di Roberta Pellegrino sceglierà di affrontare un rischioso intervento chirurgico, pur sapendo che se l’esito non dovesse essere positivo potrebbe rimanere immobilizzato sulla sedia a rotelle per sempre.

L’ex rivale in amore di Clelia non appena suo figlio annuncerà la rischiosa decisione presa, sarà abbastanza contraria. La nonna di Margherita la penserà in modo così diverso, al tal punto da discutere anche con la futura nuora e con il marito Luciano.

Achille commissiona le divise delle hostess, Federico deciso ad operarsi

Nel sessantaseiesimo episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai lunedì 20 gennaio 2020, Marta darà l’impressione di essere sul punto di superare l’aborto subito in modo definitivo.

La sorella di Riccardo mentre si troverà in caffetteria, si confronterà con il marito Vittorio in merito all'imminente consegna delle divise per le hostess. A commissionare ufficialmente i capi al magazzino più lussuoso di Milano in realtà sarà Achille Ravasi, poiché a breve avrà luogo l’Expo 61. Intanto Federico prenderà finalmente una presa di posizione in grado di cambiare la sua vita, dopo aver parlato con il luminare contattato dai suoi genitori Silvia e Luciano. In particolare il giovane Cattaneo farà sapere ai familiari di aver deciso di sottoporsi ad una difficile un’operazione, per poter tornare a muovere la sue gambe. Angela dopo essersi licenziata dal circolo a causa delle pressioni di Ludovica, Adelaide e Flavia, pur essendo senza un lavoro non rimarrà ferma.

Cosimo e Gabriella discutono, Silvia non approva la decisione del figlio

La Barbieri infatti mentre Salvatore sarà impegnato a ritirare un juke-box usato, darà una mano al fratello Marcello al bar come cameriera. Cosimo e Gabriella avranno una discussione accesa, poiché ci sarà un errore nella consegna delle sopracitate divise. A prendere le difese della talentuosa stilista del paradiso ci penserà Agnese, sotto lo sguardo del direttore Conti. Nel frattempo a casa Cattaneo ci sarà una forte tensione, perché Silvia non approverà la scelta del figlio di farsi operare nonostante vada incontro a dei grossi rischi. Quest’ultima durante uno sfogo con la futura nuora Roberta perderà la pazienza, visto che si scaglierà contro la giovane venere per essere dalla parte del fidanzato. La signora Cattaneo litigherà anche con il marito Luciano, che la penserà alla stessa maniera della Pellegrino.