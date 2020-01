Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole riservano entusiasmanti sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, Marina sarà notevolmente turbata ed entrerà in una profonda crisi, la quale la porterà ad avere dei problemi anche sul lavoro. La donna, infatti, avrà delle difficoltà dopo aver avuto un terribile scontro con Fabrizio e Sebastiano. Pertanto Roberto sarà assai preoccupato e cercherà di capire meglio la situazione.

Fabrizio innamorato di Marina

Upas: Otello in disparte

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio, Giulia temerà di aver maltrattato Marcello e andrà a confidarsi subito con Ornella. Intanto Otello troverà un posto per poter stare lontano dal palazzo. Poi Rossella e Silvia vorranno trovare un modo per aiutare l'ex vigile e Teresa. Frattanto Fabrizio sarà assai desideroso di mostrare a Marina l'amore che prova nei suoi confronti, così prenderà una decisione improvvisa.

In seguito Franco e Angela dovranno decidere se affiancare a Bianca un'insegnante privato, ma non avranno le stesse idee in proposito e si scontreranno continuamente. Mentre Giulia avrà timore per il silenzio di Marcello, Otello alla fine riuscirà a risolvere i suoi problemi con Renato e sistemerà la sua relazione a distanza con Teresa.

Un posto al sole, anticipazioni: Marina smaschera Fabrizio

Arianna riceverà una telefonata inaspettata e sarà assai angustiata, poiché sentirà la mancanza di Andrea. Frattanto Giulia sarà notevolmente presa dalla sua particolare relazione con Marcello. In seguito Marina scoprirà tutta la verità su Fabrizio e non saprà come agire. Angela comincerà a capire la vera causa dei problemi di Bianca, la quale continuerà ad avere dei seri conflitti a scuola. Nel frattempo Filippo si renderà conto di sentire parecchio la mancanza della sua famiglia e sarà assai tormentato dal pensiero.

Giulia, intanto, rischierà di commettere un passo falso, mentre Samuel sentirà il bisogno di vedere Arianna e vorrà trovare un modo per farla tornare il prima possibile. Successivamente Filippo sarà desideroso di rivedere Serena ed Irene, quest'ultima durante il viaggio di ritorno da Berlino farà un incontro impensato. Più tardi Samuel e Patrizio avranno un duro scontro, per i due uomini non sarà molto facile giungere ad una conciliazione. Infine, Angela si recherà ad un colloquio con la maestra di Bianca, durante lo stesso l'insegnante della bambina esprimerà dei malcontenti nei confronti di Franco, così la donna si troverà a dover prendere un'improvvisa e difficile decisione.