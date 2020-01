Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con gli episodi della soap ambientata negli anni '60, a Milano. Nella puntata di giovedì, 16 gennaio, Silvia e Luciano non perderanno le speranze per risolvere il problema di salute di Federico, ma dovranno rivelargli le sue reali condizioni. Inoltre, Agnese reagirà male quando saprà che Salvatore e Rocco hanno indagato di nascosto sulla scomparsa di suo marito Giuseppe, mentre Riccardo e Angela saranno ancora una volta vicini.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 16 gennaio: Federico parla con i suoi genitori

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 16 gennaio raccontano che a casa Cattaneo ci sarà ancora molta preoccupazione per Federico. Silvia e Luciano decideranno di contattare un luminare, il professor Faraone, per sapere se ci sono ancora speranze che il loro figlio possa camminare. Il ragioniere si troverà nella difficile condizione di dover rivelare a suo figlio le reali condizioni di salute in cui versa, ma Federico lo anticiperà.

Il giovane Cattaneo, infatti, in presenza di Roberta, parlerà con i suoi genitori dicendo di essere a conoscenza del rischio di restare per sempre sulla sedia a rotelle. Probabilmente Luciano ha impiegato troppo tempo per confidare a suo figlio la verità a causa della paura di farlo soffrire, ma il ragazzo come prenderà il comportamento dei suoi genitori?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 16 gennaio: Riccardo vuole riappacificarsi con Umberto

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 16 gennaio, rivela che Angela e Riccardo avranno una conversazione molto confidenziale in cui il giovane le parlerà della sua situazione familiare. La giovane Barbieri consiglierà a Riccardo di fare un passo verso suo padre, trasferendo i fondi del Paradiso presso la banca Guarnieri. Il rampollo si consulterà con gli altri soci, Marta e Vittorio, per valutare la proposta della ragazza: in questo modo la guerra tra Riccardo e Umberto potrebbe finalmente finire.

Nel frattempo, Agnese scoprirà che Rocco e Salvatore hanno effettuato delle indagini per ritrovare Giuseppe, il marito scomparso. La donna non prenderà bene il comportamento dei ragazzi e reagirà con rabbia nei loro confronti. A cercare di risolvere la situazione tra Agnese, suo figlio e suo nipote, ci penserà Armando che con pazienza interverrà affinché i tre si chiariscano. Ferraris cercherà di convincere la signora Amato che i ragazzi hanno agito in buona fede, solo perché erano preoccupati per lei. Il paziente magazziniere riuscirà a rimettere pace in casa Amato? Non resta che aspettare i prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 4, in onda dalle 15:40 su Rai 1, dal lunedì al venerdì.