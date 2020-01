Le travolgenti avventure della fortunata soap opera italiana Il Paradiso delle signore, continuano a far rimanere i telespettatori con il fiato sospeso con intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 24 gennaio, annunciano che le trame dello sceneggiato saranno caratterizzate da un momento critico e delicato. Federico Cattaneo (Alessandro Fella), per non rimanere sulla sedia a rotelle a vita per colpa di un incidente avuto mentre faceva servizio militare, troverà il coraggio di entrare in sala operatoria.

Inoltre ci sarà una grande novità, poiché al cast si aggiungerà una giovane protagonista di fotoromanzi, chiamata Lorena Mascoli (Verdiana Costanzo), una ragazza abbastanza sensuale che sarà in compagnia del suo agente Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso). Stando ad alcune indiscrezioni riportate in anteprima sulle pagine del settimanale Telepiù, la nuova arrivata, oltre ad essere alla ricerca della notorietà, si interesserà a Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Silvia si sfoga con Agnese, Cosimo preoccupato per i suoi familiari

Nella settantesima puntata della serie televisiva che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai venerdì 24 gennaio, Silvia sarà ancora disperata poiché suo figlio Federico a breve si sottoporrà ad una rischiosa operazione. La signora Cattaneo si sfogherà con Agnese, che non appena la vedrà triste le consiglierà di stare vicino al marito Luciano.

Intanto quest’ultimo avrà il supporto del suo vecchio amico Armando, che, come sempre, avrà delle parole di conforto. Nel contempo verrà finalmente a galla il motivo per cui Cosimo, a causa della sua continua distrazione al lavoro ha fatto fallire il progetto realizzato per L’Expo 61. In particolare il Bergamini si rivelerà essere abbastanza preoccupato, per via di un grave problema riguardante i suoi familiari.

L'arrivo di Lorena al paradiso, Federico viene operato

La stilista Gabriella, avendo avuto modo di conoscere casualmente la madre del migliore amico di Riccardo, cioè la signora Delfina, sospetterà che la donna possa non stare bene. In seguito, nel magazzino più lussuoso di Milano, metterà piede un’attrice di fotoromanzi, che, purtroppo, con il suo inaspettato arrivo, porterà parecchio scompiglio e confusione.

La donna in questione è Lorena Mascoli, e il suo agente Orlando Brivio, sin da subito, desidererà avere un confronto faccia a faccia con il direttore Vittorio Conti per potergli fare una proposta imprenditoriale. Per finire, il fidanzato di Roberta sarà messo sotto i ferri dopo aver fatto il suo ingresso in sala operatoria, per affrontare il complicato intervento chirurgico. A questo punto, per sapere se il giovane soldato avrà fatto la scelta giusta oppure non riuscirà a vincere la sua battaglia personale, non resta che attendere i prossimi sviluppi.