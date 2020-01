Due ex protagonisti dell'ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista sono tornati a far discutere: stiamo parlando di Fulvio Amoruso e Federica Majorano. I due giovani reduci del docu-reality in onda su Real time, un anno dopo l'esperimento sociale hanno avviato le pratiche per la separazione legale.

L'esperimento prevede che un team di esperti in base al vissuto dei protagonisti, decide di formare delle coppie. I futuri sposi possono conoscere il proprio consorte solamente il giorno delle nozze.

Una volta diventati marito e moglie la coppia potrà decidere se proseguire insieme il cammino oppure lasciarsi.

Fulvio sui social annuncia la separazione con Federica

Il rapporto tra Fulvio Amoruso e Federica Majorano si è rivelato in salita fin dal principio. Per il ben toscano era subito scoccata la scintilla nei confronti della futura moglie, mentre per Federica non era stato altrettanto. La Mojorano ha sempre evidenziato che Fulvio non fosse il suo genere d'uomo.

La rottura tra i due è avvenuta in occasione del viaggio di nozze.

Fulvio ha sempre cercato di mettere a proprio agio la sua consorte, tanto da cercare anche più volte il contatto fisico. Al contrario, Federica non mai sopportato il modo di porsi del suo coniuge. Sulla base di questa situazione, durante lo speciale del docu-reality, Fulvio e Federica hanno deciso di interrompere il loro matrimonio.

A distanza di un anno dalla registrazione di Matrimonio a Prima Vista, i due ex protagonisti del docu-reality si sono ritrovati in Comune per avviare le pratiche di separazione.

Ad annunciare l'avvenimento è stato proprio il toscano tramite il suo profilo Instagram. Nelle varie stories pubblicate da Fulvio sia lui che Federica sono apparsi sereni e rilassati: entrambi non hanno mostrato alcun pentimento per la decisione presa. Nonostante la coppia sia scoppiata, va detto che i due giovani sono rimasti in ottimi rapporti.

Fulvio Amoruso e Federica Majorano hanno preso parte a numerosi eventi organizzati dalla produzione di Matrimonio a Prima Vista, alla quale erano presenti anche le altre coppie che hanno condiviso l'esperimento con loro.

Fulvio Amoruso cerca di nuovo l'amore in tv

Dopo aver sancito la fine del suo matrimonio con Federica Majorano, Fulvio Amoruso ha continuato a cercare l'amore sul piccolo schermo. Il bel toscano è apparso nella nuova edizione di Primo Appuntamento, il programma che quest'anno viene condotto da Flavio Montrucchio. Mentre Fulvio sembra avere le idee chiare, Federica ha deciso di cercare la sua anima gemella lontano dai riflettori.

Sebbene per la coppia formata da Fulvio Amoruso e Federica Majorano non vi sia stato un lieto fine, la situazione non è certo rosea per gli altri protagonisti del docu-reality di Real Time. Sia Ambra che Marco e Luca con Cecilia hanno avviato le carte per la separazione consensuale.