All'interno della casa del Grande Fratello Vip c'è stata la prima lite tra due delle concorrenti di questa quarta edizione condotta dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. In particolare, la showgirl Antonella Elia e l'influencer Elisa De Panicis hanno dato vita ad una lite molto accesa in cui non sono mancate le frecciatine e le offese. Il tutto è iniziato nel momento in cui Michele Cucuzza ha chiesto all'ex concorrente dell'Isola dei Famosi di descrivere i coinquilini della casa di Cinecittà.

Quest'ultima ha iniziato proprio dalla De Panicis definendola "una pornostar". In particolare, la showgirl 56enne ha affermato che ogni qualvolta all'interno della casa più spiata d'Italia c'è Elisa De Panicis in una stanza o nei paraggi, tutti i maschi sono in difficoltà e in situazioni imbarazzanti. Infatti, quando gli uomini la vedono si nascondono e si coprono le parti basse a detta di Antonella che ha anche detto che la presenza di questa ragazza è una gioia solo per i maschi. Invece, le donne sono invidiose di lei.

La ragazza non ha per niente gradito le affermazioni della donna e mentre le passava vicino all'interno della casa ha detto: 'Credevo che alla tua età si portassero le mutande e non i perizoma'. Poi la De Panicis ha concluso dicendo che anche lei si scandalizza molto se vede donne di una certa età indossare ancora i perizoma.

Paola Di Benedetto rimprovera Elisa per le pesanti parole usate contro la 56enne

Successivamente, Elisa è andata in camera con Paola Di Benedetto che però l'ha rimproverata dicendo che ha usato parole troppo nei confronti di Antonella. L'influencer ha rilanciato dicendo che quella che ha usato parole forti è la 56enne che l'ha definita pornostar davanti a tutta Italia. Poi la De Pancis ha voluto aggiungere che a casa c'è suo padre di 70 anni che potrebbe avere delle crisi sentendo determinate cose sul conto di sua figlia.

Quindi anche la donna avrebbe potuto evitare di dire certe cose.

Neanche il tempo di finire quest'ultima frase che la Elia ha fatto irruzione nella camera delle ragazze e ha detto ad Elisa che deve smettere di ridere di lei. Poi, Antonella ha aggiunto che non è proprio il caso di fare certe cose, in quanto prendere in giro una persona alle spalle non è mai una cosa carina.

Infine, poco prima di andare a letto la showgirl ha rincarato la dose dicendo che la De Panicis è stata sia con Denver che con Ivan e ha aggiunto: 'Oddio Elisa la dà a tutti.

Cioè già ci sono due in casa con cui ha...'. Ovviamente i punti sospensivi lasciano intendere che l'influencer già sia stata a letto con due coinquilini della casa più spiata d'Italia. Resterà da vedere se la lite finirà qui o se ci sarà una controrisposta di Elisa.