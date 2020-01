Le trame della serie tv spagnola Il Segreto, continuano a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori. Negli episodi che verranno trasmessi in Italia prossimamente, tutti gli abitanti di Puente Viejo rischieranno di perdere la vita a causa di una grave epidemia. Tutto comincerà quando Carmelo Leal e Meliton Melquiades, cercheranno di scoprire da cosa sia stata causata l’improvvisa malattia del bestiame. Il sindaco e il sergente dopo aver fatto molte ricerche avranno la conferma del loro sospetto, ovvero che l’acqua è stata contaminata.

Mentre i cittadini cominceranno ad ammalarsi, il sottosegretario Garcia Morales verrà considerato il possibile colpevole di quanto accaduto.

La scoperta di Meliton, Garcia Morales sospettato

Gli spoiler delle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, annunciano che il sergente Meliton dopo l’annuncio di Garcia Morales che vorrà far inondare il paese, farà una brutta scoperta. Lo sceriffo verrà a conoscenza che gli animali e i terreni di Puente Viejo si stanno ammalando, e si servirà dell'aiuto di Mauricio e di Matias per capire il motivo.

Dopo una serie di indagini, il Melquiades scoprirà che l’acqua utilizzata dal bestiame e per irrigare le terre, potrebbe essere stata contaminata. A questo punto il capomastro di Francisca, Meliton e il marito di Marcela, decisi a far luce sull'intricata faccenda contatteranno il dottor Zabaleta, non appena gli abitanti avranno gli stessi malesseri degli animali. Inizialmente i sospetti dei tre uomini si concentreranno sul sottosegretario Juan, deciso a distruggere la cittadina iberica per vendicare il decesso della nipote Maria Elena Casado De Brey.

Carmelo e Severo accusati, nessuna traccia di Fernando

I cittadini quindi cominceranno ad avere il presentimento che il colonnello possa aver contaminato l’acqua, per essersi rifiutati di abbandonare le proprie abitazioni in cambio di un misero indennizzo. Gracia non appena verrà accusato, si dichiarerà innocente al tal punto che i residenti avranno dei dubbi sulla sua colpevolezza. Nello specifico l’anziano uomo affermerà che ad inserire delle sostanze nocive nell'acqua siano stati Carmelo e Severo, con l’obiettivo di far ricadere la colpa su di lui.

È bene sottolineare che questo grosso problema si verificherà a seguito della scomparsa di Fernando Mesia, che darà l’impressione di aver esalato l’ultimo respiro a causa dell’esplosione di una sua bomba azionata da Maria per sfuggire da lui. Per tale ragione il Mesia non essendosi ancora fatto vivo, non verrà considerato affatto uno dei probabili responsabili della strana epidemia arrivata a Puente Viejo.