Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ha totalizzato quasi due milioni di telespettatori su Rai Uno. La trama della puntata del 7 gennaio rivela che Roberta Pellegrino temerà di non provare più niente per Federico Cattaneo, sebbene non voglia deluderlo dopo averlo ritrovato in sedia a rotelle in seguito ad un incidente gravissimo a Bolzano. Marta Guarnieri, invece, temerà per il proseguo della gestazione, tanto da chiedere un consulto al suo ginecologo personale.

Il Paradiso delle Signore, puntata 7 gennaio: Federico in sedia a rotelle, Marta mente a Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata in programma martedì 7 gennaio, svelano che ci sarà crescente ansia per il ritorno di Federico a casa. Per questo motivo, Silvia sfogherà i suoi patemi d'animo con Agnese, mentre Roberta si confiderà con Gabriella la sua migliore amica. In questo frangente, la Pellegrino confesserà di essere molto turbata dell'imminente arrivo del suo fidanzato dal servizio militare.

Intanto, Marta fisserà una visita di controllo dal ginecologo all'oscuro di Vittorio. Armando, invece, aiuterà Rocco a leggere e fare di conto. In questo frangente, il Ferraris scoprirà qualcosa di molto inquietante sul passato di Giuseppe. In pratica, il capo-magazziniere sospetterà che la lettera scritta dall'Amato non sia mai giunta in Germania.

Nel frattempo, Adelaide rimprovererà la nipote per non avere detto al marito di aver prenotato una visita dal dottore, relativa alla sua gravidanza. Per questo motivo, la Guarnieri chiederà alla Contessa di Sant'Erasmo la massima discrezione. Il Cattaneo, invece, giungerà a Milano dopo aver fatto preoccupare moltissimo i genitori e la fidanzata per le sue condizioni di salute, ritenute molto serie. Infine, Silvia e Roberta non crederanno ai loro occhi quando vedranno Federico in sedia a rotelle, accompagnato da Luciano.

Roberta Pellegrino non sa come comportarsi con il Cattaneo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda il 7 gennaio sulla rete ammiraglia Rai, si soffermano sulle conseguenze del ritorno di Federico nel capoluogo lombardo. Nel dettaglio, la Pellegrino e Silvia capiranno che Luciano li aveva mentito sulle reali condizioni del congiunto. Il Cattaneo, infatti, riabbraccerà la sua fidanzata, seduto su di una sedia a rotelle. A tal proposito, la Venere sarà vinta dai sensi di colpa, tanto da non riuscire a rivelargli di averlo tradito con Marcello. Infine, Federico si dimostrerà sempre più coinvolto da Roberta, che invece stenterà a reprimere i suoi sentimenti nei confronti del fratello di Angela.