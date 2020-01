Proseguono le novità dedicate alle notizie de Il Segreto, la soap opera ambientata in Spagna che da tanti anni vieni trasmessa in Italia su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da martedì 7 fino a venerdì 10 gennaio 2020 sulla rete Mediaset, svelano che Fernando Mesia fingerà di prestare soccorso a Carmelo Leal. Don Benegario, invece, incontrerà una donna che gli ricorderà qualcuno del suo passato.

Carmelo entra in coma

Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti le puntate settimanali in programmazione dal 7 al 10 gennaio su Canale 5, svelano che Fernando farà finta di aiutare Carmelo, ferito nel bel mezzo di una colluttazione con Esteban.

A proposito il commissario Cifuentes ritroverà un foglietto all'interno della tasca dell'ormai deceduto Fraile, nel quale si assumerà tutta la colpa della morte di Adela e Maria Elena. Intanto Elsa Laguna e Isaac Guerrero inizieranno a fare dei progetti sul loro futuro, visto e considerato che il dottor Zabaleta comunicherà alla donna che è finalmente fuori pericolo. Don Berengario suggerirà a Prudencio di chiarirsi con Lola per cercare di scoprire se si è veramente macchiata di un crimine come Francisca ha dichiarato.

Carmelo entrerà in uno stato di coma dopo essere stato colpito duramente da Esteban. A proposito, Severo e Irene penseranno fin da subito che l'uomo non sia coinvolto nel decesso della Casado de Brey e dell'Arellano. Nel frattempo a Puente Viejo arriverà una brutta notizia: qui la Montenegro verrà a conoscenza che il suo paesino da lì a poco sarà inondata dalle acque e rimarrà turbata dall'avviso. Infine Maria verrà sottoposta a delle cure dolorose dall'infermiera Dori Vilches, mentre la Mendana sarà contenta di lavorare alla locanda da Marcela e Matias.

Juan Garcia Morales vuole allagare il paese

Le anticipazioni de Il Segreto in onda fino al 10 gennaio annunciano che Fernando farà pensare alla Castaneda che tutti vogliono metterla contro di lui malgrado sia l'unica persona che sta cercando di aiutarla veramente.

Intanto Guerrero e la Laguna sceglieranno di preparare il loro matrimonio, mentre Lola si impiegherà tantissimo nel nuovo lavoro alla locanda per non pensare a Prudencio. A La Habana, Maria arriverà perfino a discutere pesantemente con suo Raimundo, mentre l'Ortega sceglierà di prendere la situazione in mano. Per questo motivo, domanderà alla Mendana alcune spiegazioni sul presunto assassinio di cui si sarebbe sporcata. Alla Villa la Montenegro verrà a sapere che Juan Garcia Morales ha intenzione di sommergere completamente Puente Viejo, mentre lo stato di salute di Carmelo migliorerà notevolmente, tant'è che potrà ritornare a casa sua. Nello stesso momento, Fernando andrà a trovare il Leal armato in quanto avrà paura che la sua testimonianza non sia uguale con quella depositata da lui alle guardie civili.

La Mendana scapperà all'incontro con Prudencio. Nel frattempo Raimundo sarà molto in ansia per sua nipote, ormai sottomessa dal suo ex marito. Per finire, durante una passeggiata in piazza, Don Berengario vedrà una ragazza che le ricorderà una sua antica conoscenza.