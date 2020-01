Seconda registrazione del trono over di Uomini e donne nel giro di 24 ore. Cavalieri e dame sono tornati negli studi Elios dopo l’acceso confronto tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. La segnalazione di quest’ultimo avrebbe spinto il napoletano ad allontanarsi dal programma. Addio che potrebbe essere definitivo visto che l’imprenditore era assente alla registrazione di ieri, 4 gennaio, caratterizzata dalle sfilate del parterre sia femminile, che maschile. Nell’occasione il tema per le dame era ‘Bella da perdere la testa’ e come riferito da Il Vicolo delle News non sono mancate le polemiche anche in questa circostanza.

In particolare Valentina Autiero è finita nel mirino del parterre maschile e non ha trattenuto le lacrime quando alcuni cavalieri hanno criticato le sue gambe. In seguito i riflettori si sono spostati su Gemma che, dopo aver chiuso la conoscenza con Juan Luis, si sta relazionando con Marcello. Il cavaliere, però, ha mandato in tilt la dama torinese quando ha precisato che vuole frequentare anche Anna Tedesco e Antonella.

Massimiliano ed Erik entusiasmano il parterre femminile, crisi di pianto per Valentina

La sfilata è stata oggetto di accese discussioni nel corso della registrazione del 4 gennaio. In passerella si sono 'esibiti' sia le dame che i cavalieri. Tra gli uomini si è distinto Massimiliano che ha imitato Richard Gere e proposto una personale versione del film Ufficiale e Gentiluomo, prendendo in braccia Aurora e baciandola sul collo. Un gesto che ha riscosso l’entusiasmo del pubblico in studio ed ha commosso Gemma Galgani. La temperatura in studio si è ulteriormente surriscaldata quando Erik si è presentato vestito da operaio con diverse dame che non hanno nascosto il proprio apprezzamento.

Tra le donne consensi per Pamela e Veronica mentre Barbara De Santi ha discusso con Mattia che, oltre a non averla contattata più, ha giudicato da quattro il look scelto per l’occasione.

Il dibattito si è fatto rovente al momento della sfilata di Valentina Autiero che ha avuto una crisi di pianto dopo aver discusso con alcuni cavalieri che avevano fatto apprezzamenti poco eleganti sulle sue gambe. In segno di protesta la quarantenne di Viterbo ha deciso di non esprimere il suo giudizio nel corso della sfilata maschile.

Gemma scopre che Marcello frequenta anche Anna Tedesco dopo il bacio a stampo

Chiusa la tormentata parentesi con Juan Luis Ciano, Gemma ha iniziato a frequentare Marcello. La dama torinese era convinta che il cavaliere le avesse concesso l’esclusiva, ma in studio è venuta a sapere che si è visto con Anna e sta corteggiando anche Antonella. L’uomo ha cercato di chiarirsi sottolineando che, probabilmente, c’è stato un equivoco e che lui intendeva dire che si sarebbe concentrato su queste tre conoscenze.

Durante la conversazione è emerso che Marcello si è scambiato un bacio a stampo sia con la Galgani che con la Tedesco. Non sono mancate le stoccate di Tina Cipollari fino a quando Gemma non ha manifestato la sua delusione per quanto riferito dal cavaliere. La torinese è quasi scoppiata a piangere, mentre l’opinionista ha mandato a chiamare il medico dando vita a un nuovo esilarante siparietto.