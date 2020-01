Prosegue l’appuntamento con il famoso sceneggiato Il Paradiso delle signore, in programmazione su Rai 1 nella fascia pomeridiana. Nella puntata che il pubblico potrà vedere il 28 gennaio, Federico Cattaneo (Alessandro Fella), profondamente disperato per la sua difficile situazione, farà un passo azzardato. Il giovane soldato, sapendo che se non riuscirà più a camminare, non potrà portare Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) nella capitale francese per fare un viaggio, lascerà la fidanzata.

Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) e il padre Umberto (Roberto Farnesi), invece continueranno a non andare d’accordo, ma questa volta la causa del loro litigio sarà Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). In particolare la coppia agguerrita più che mai, si alleerà contro il Guarnieri Senior.

Federico lascia Roberta, Riccardo non ascolta il consiglio del padre

Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nel 72esimo episodio in onda martedì 28 gennaio 2020, si evince che Luciano verrà a sapere che Federico ha posto la parola fine alla lunga relazione con Roberta.

Il ragioniere Cattaneo, ancora spiazzato dal gesto del figlio, metterà subito al corrente la moglie Silvia di quanto accaduto. Nel contempo Riccardo riceverà un consiglio dal padre Umberto, su come comportarsi con la fidanzata Ludovica per poter mettere le mani nel patrimonio della giovane. Il Guarnieri Senior inviterà il primogenito a convincere la Brancia di Montalto ad investire il proprio denaro in un fruttuoso affare.

Il cognato di Adelaide purtroppo farà i conti con il netto rifiuto del consanguineo, che gli volterà le spalle.

Clelia fa una proposta a Luciano, Silvia apprende una brutta notizia sul figlio

A gran sorpresa il fratello di Marta e la figlia di Flavia uniranno le loro forze contro Umberto. Successivamente Vittorio non vorrà farsi sfuggire l’occasione di poter realizzare il fotoromanzo di Brivio, non appena arriverà al Paradiso l’attrice Lorena Mascoli.

Intanto al grande magazzino di Milano, oltre ad esserci parecchio scompiglio a causa dell’ingresso inaspettato della new entry, si sentirà ancora l’assenza di Nicoletta. Scendendo nel dettaglio la storica capo commessa Clelia proporrà al ragioniere Luciano di far assumere delle nuove veneri, a seguito della delusione che il direttore Conti ha avuto da Patrizia Vega. Silvia, dopo essere entrata in possesso di una missiva scritta dal figlio tramite la Pellegrino, apprenderà una terribile verità.

La moglie di Luciano verrà a conoscenza di una bruttissima notizia comunicata dal chirurgo Faraone, riguardante l'esito dell'operazione di Federico.