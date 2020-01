Continuano ad essere ricche di tensioni le vicende dello sceneggiato iberico Il Segreto, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi spagnoli in programma la settimana prossima, si evince che verrà a galla il segreto della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò). In particolare la madre di Tomas e Adolfo si rivelerà essere innamorata di un francese chiamato J.Pierre, che continuerà a farle delle promesse. Francisca Montenegro (Maria Bouzas) invece cercherà disperatamente il marito Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra), quando verrà a sapere che ha fatto il possibile per ricongiungersi con lei.

Il Segreto trame spagnole: Marcela non riesce a perdonare Matias, Ignacio deluso

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse sull'emittente televisiva Antena 3 dal 20 al 24 gennaio 2020, Ignacio ascolterà le preoccupazioni della marchesa Isabel. Quest’ultima dopo aver pensato che l’eredità che debba ricevere ogni figlia del Solozabal sarà minore, crederà che suo figlio Adolfo verrà influenzato quando sposerà Rosa. Intanto Urrutia controllerà i macchinari, mentre Marta riuscirà ad essere onesta con Rosa spiegandole che dovranno rimanere tutti uniti nella loro famiglia.

In seguito quest’ultima riceverà la visita di Adolfo, che vorrà aiutare Pablo a superare la fine della storia d’amore con Carolina. Ignacio metterà al corrente Manuela della sua decisione di voler accelerare la legittimità di Pablo. Nel frattempo Mauricio farà sapere a Marcela e Matias di aver incontrato Francisca, e preciserà che Raimundo presto ritornerà in paese.

La Del Molino dirà al marito di aver bisogno di tempo per perdonarlo in modo definivo, poiché continua a pensare alla sua tresca con Alicia.

Marta farà sapere a Matias e Maqueda che è stato pubblicato l’annuncio per trovare un medico. Tomas oltre a far sapere a suo fratello di aver provato piacere quando ha visto Marcela gelosa di lui, negherà di avere una cotta per la figlia di Urrutia. La marchesa metterà al corrente la Montenegro della sua opinione sull'impegno di Adolfo, ovvero di essere convinta che a Rosa manchi qualcosa per far innamorare suo figlio.

Campuzano dirà ad Eulalia di avere tutto pronto, per poter eseguire il piano che gli ha commissionato. Nel contempo la reazione di Pablo non sarà quella che Ignacio si aspettava, poiché gli dirà di aver bisogno di tempo per accettarlo come padre. Isabel confesserà a Tomas di avere un accordo con Francisca, che consiste nell'acquistare delle terre a nome della dark lady.

Il Castaneda preoccupato, Pablo e Carolina si dichiarano amore

Matias farà sapere alla Montenegro di essere preoccupato, per non aver ricevuto nessuna notizia dal nonno Raimundo. A questo punto la matrona visiterà Mauricio al municipio, e gli ricorderà di fidarsi ancora di lui nonostante sia diventato sindaco: in tale circostanza Francisca chiederà al Godoy se è ancora disposto a fare qualsiasi cosa per lei.

Un amico di Adolfo secondo Antonita, darà l’impressione di non essere per niente affidabile. Pablo e Carolina daranno sfogo alle proprie emozioni, dopo essersi dichiarati il loro amore. Urrutia incoraggerà Pablo a perdonare suo padre, e a concentrarsi sul lavoro. Encarnación conforterà Carolina, mentre Marta chiederà ad Adolfo di prendersi cura di sua sorella. Successivamente quest’ultimo e il suo amico Juan Montalvo, si divertiranno a ricordare le follie che hanno condiviso.

Francisca alla ricerca di Raimundo, Isabel innamorata di un francese

Tomas dopo aver fatto sapere ad Alicia della sua storia d’amore con Marcela, verrà messo al corrente dell’arrivo del conoscente del fratello.

Isabel dopo aver ricordato la lettera che le scrisse J. Pierre, incontrerà Montalvo che non farà una bella impressione a Francisca. Urrutia dirà ad Ignacio che Pablo è convinto che sua madre sia morta. Maqueda, Marcela e Matias rimarranno stupiti quando vedranno la piazza del paese circondata dalle guardie civili. Quando la Montenegro vorrà rintracciare suo marito, la marchesa Isabel le dirà che l’uomo si è recato parecchie volte all’Avana a sua insaputa. Francisca dopo aver accettato le scuse della madre di Tomas e Adolfo, continuerà a portare avanti le sue indagini. Rosa e Marta faranno la conoscenza di Juan, invece Encarnación dopo aver sentito le urla di Carolina la troverà in cucina accanto a Manuela.

Montalvo durante una passeggiata con Adolfo, apparirà sfuggente soprattutto quando verrà salutato dal capitano Huertas. Isabel riceverà una nuova missiva dal suo amante francese J. Pierre, invece Matias spiegherà a Damian ed Alicia qual è il loro nuovo ruolo. Quest’ultima insegnerà alla madre la prima lezione sul prezzo della merce, e le dirà di non sopportare nessuna delle figlie del Solozobal.